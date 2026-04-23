Rectoría de la UAdeC abre sus puertas al arte con ‘Joyas de la Pinacoteca’

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Rectoría de la UAdeC abre sus puertas al arte con ‘Joyas de la Pinacoteca’
    La muestra itinerante busca acercar el arte a estudiantes, trabajadores y público en general. CORTESÍA

Muestra itinerante reúne obras históricas en formato canvas para acercar patrimonio a comunidad y visitantes

En un gesto que reafirma su vocación cultural, la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró en el vestíbulo del edificio de Rectoría la exposición “Joyas de la Pinacoteca”, una selección de piezas emblemáticas del acervo del Ateneo Fuente que ahora se presentan en impresiones sobre canvas.

La muestra reúne 12 obras de alto valor histórico y artístico, cuyo origen se remonta, en su mayoría, a la tradición formativa de la Academia de San Carlos, institución clave en el desarrollo de las artes plásticas en México durante más de dos siglos. Este acervo forma parte del patrimonio universitario y constituye un referente de identidad para la comunidad de la máxima casa de estudios.

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PATRIMONIO VIVO EN MOVIMIENTO

Más allá de su valor estético, la exposición se inscribe en un circuito itinerante que recorre distintos campus universitarios a lo largo del ciclo escolar. El objetivo es claro: democratizar el acceso al arte, propiciar el encuentro con la historia y fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad.

En representación del rector Octavio Pimentel Martínez, autoridades universitarias encabezadas por el tesorero general, Evaristo Alférez Rodríguez, destacaron que la difusión cultural es una de las funciones sustantivas de la institución, junto con la docencia, la investigación y la vinculación.

$!La exposición reúne 12 piezas representativas del acervo histórico del Ateneo Fuente.
La exposición reúne 12 piezas representativas del acervo histórico del Ateneo Fuente. CORTESÍA

Durante su intervención, Alférez Rodríguez subrayó la importancia de convertir los espacios administrativos en escenarios de expresión artística, al tiempo que convocó a estudiantes, docentes y trabajadores a apropiarse de estas iniciativas y multiplicar su alcance.

Por su parte, la subcoordinadora general de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería, enfatizó el carácter simbólico del recinto elegido para la exhibición. Señaló que el vestíbulo de Rectoría no solo es un punto de tránsito institucional, sino un espacio de encuentro que concentra la memoria y la identidad universitaria.

ARTE QUE DIALOGA CON LA COMUNIDAD

La funcionaria destacó que cada obra expuesta trasciende su condición material para convertirse en testimonio de sensibilidad histórica, capaz de provocar emociones, preguntas y reflexiones en quienes la observan.

$!San Juan Bautista predicando a una multitud, de autor anónimo.
San Juan Bautista predicando a una multitud, de autor anónimo. CORTESÍA

Al concluir el acto inaugural, los asistentes realizaron un recorrido guiado por la muestra, con explicaciones a cargo de la directora del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, Alejandrina Cedillo Favela, quien contextualizó cada pieza dentro de su corriente artística y periodo histórico.

“Joyas de la Pinacoteca” permanecerá abierta al público durante un mes, ofreciendo una experiencia estética accesible tanto para la comunidad universitaria como para visitantes que diariamente acuden a realizar trámites en Rectoría.

La exposición invita a detener la mirada en los detalles: la expresión de un rostro, la atmósfera de un paisaje o la composición de una escena. En cada trazo, subyace la posibilidad de reconectar con el pasado y reconocer en él los elementos que configuran la identidad cultural de Coahuila.

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