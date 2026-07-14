Oficial Mayor del Congreso denuncia por hostigamiento a Tony Flores

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Coahuila
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    Oficial Mayor del Congreso denuncia por hostigamiento a Tony Flores
    Beatriz Fraustro Dávila informó que existen dos denuncias en contra de Tony Flores. CORTESÍA

Hay dos denuncias derivadas de las agresiones registradas el pasado 30 de junio por parte de militantes del PT, impulsados por el hermano de Tanya Flores

La Oficial Mayor del Congreso de Coahuila, Mariana Sánchez, presentó una denuncia por hostigamiento en contra del diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, luego de los hechos registrados durante la sesión del pasado 30 de junio cuando el legislador acudió al recinto acompañado por simpatizantes y agredieron a los legisladores y personal del congreso.

La información fue confirmada este martes por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro Dávila, al reanudarse las sesiones presenciales, luego de que la anterior se realizara de manera virtual por razones de seguridad.

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Fraustro agregó que hasta el momento tiene conocimiento de que el legislador aún no ha sido notificado debido a que no ha sido localizado por las autoridades, aunque indicó que el procedimiento incluye medidas de restricción.

Asimismo, informó que, además de la presentada por la Oficial Mayor, existe una segunda denuncia relacionada con los incidentes ocurridos durante aquella sesión.

La diputada explicó que la decisión de celebrar de manera virtual la sesión pasada respondió precisamente al ambiente de hostigamiento que, aseguró, se generó dentro del Congreso.

”Consideré que se vulneraba el derecho de cualquier persona que estuviera dentro de las instalaciones del Congreso o de cualquier diputado. La agenda legislativa no debe detenerse por situaciones de orden social, por eso la Junta de Gobierno acordó realizar la sesión de manera virtual”, afirmó.

TRIBUNAL DEFINIRÁ QUIÉN OCUPARÁ LA CURUL

Respecto al conflicto legal por la suspensión de Antonio Flores y la definición de quién debe ocupar la diputación, Fraustro explicó que el Congreso permanece a la espera de la resolución de los tribunales.

Detalló que el diputado promovió inicialmente un juicio para la protección de sus derechos político-electorales (JDC), el cual fue turnado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Sala Regional Monterrey y posteriormente al Tribunal Electoral de Coahuila, instancia en la que finalmente desistió del procedimiento.

Sin embargo, precisó que aún permanecen vigentes dos juicios de amparo relacionados con el mismo asunto.

”Hay dos amparos y en ambos existe una resolución que reconoce derechos de cada una de las partes. No le corresponde al Congreso determinar quién tiene el derecho de ocupar la curul; será el Tribunal quien nos notifique a quién debemos reconocer”, explicó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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