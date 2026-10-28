Oficializan triunfo de González Fuentes en la Narro; inicia entrega-recepción

La victoria de José Antonio González Fuentes en la elección para la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) quedó oficializada este miércoles, luego de que el Consejo Universitario aprobó por unanimidad el dictamen del Colegio Electoral que valida los resultados del 27 de octubre. Con ello, comenzó la preparación para la entrega-recepción con el actual rector, Alberto Flores Olivas. De acuerdo con el dictamen, González Fuentes obtuvo mil 903 votos, frente a los mil 83 de Guillermo Galván Gallegos y los 889 de Rosalina Mendoza Villarreal. El documento declaró válida la elección y estableció que el rector electo ocupará el cargo del 11 de noviembre de 2026 al 11 de noviembre de 2030.

En entrevista, González Fuentes señaló que ya inició el proceso de entrega-recepción con el actual rector para organizar los equipos que participarán en la transición y comenzar con la revisión de los asuntos pendientes. “Estamos ahorita en el proceso, vamos a entrar en el proceso de entrega-recepción, hablé con el rector y estamos ya organizando los equipos de entrega-recepción para empezar a transitar al nuevo periodo”, señaló. PRIORIZARÁN NECESIDADES ESTUDIANTILES El próximo rector explicó que las propuestas presentadas durante su campaña surgieron de las necesidades expresadas por la comunidad universitaria, principalmente por los estudiantes. Entre los temas que buscará atender se encuentran los servicios asistenciales, el comedor, el transporte y los internados.

Indicó que su administración tendrá un enfoque centrado en el alumnado, sin dejar de atender las necesidades del resto de los integrantes de la institución. Sobre la situación financiera de la Narro, González Fuentes señaló que se realizará una revisión detallada para conocer el estado de las cuentas y determinar si existen irregularidades. En cuanto a la relación con los sindicatos, adelantó que buscará establecer comunicación con ellos para mantener el diálogo y avanzar en el cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo. BUSCA UNIDAD EN LA COMUNIDAD González Fuentes también reiteró que no pretende impulsar acciones de persecución contra integrantes de la comunidad universitaria y sostuvo que su objetivo será trabajar con los distintos sectores, independientemente de la postura que hayan asumido durante la elección.

“Finalmente, tenemos formas distintas de pensar y eso no quiere decir que estemos enemistados o que vayamos a hacer alguna división. Claro que no”, expresó. El rector electo agradeció el respaldo de estudiantes, docentes, egresados y familiares durante la campaña, y extendió una invitación a quienes votaron por otras candidaturas para que se integren a su proyecto. “Principalmente a ellos, a los que no votaron por mí, invitarlos a que se unan al proyecto, que están las puertas abiertas y que mi intención en esta administración es construir con todos una nueva universidad”, afirmó.

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