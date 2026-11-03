Ofrece Javier Díaz apoyo a estudiantes del Tec; instala Municipio de Saltillo nuevos parabuses en la zona universitaria

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    Ofrece Javier Díaz apoyo a estudiantes del Tec; instala Municipio de Saltillo nuevos parabuses en la zona universitaria
    Los nuevos parabuses forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y ofrecer espacios más adecuados a los usuarios del transporte público en Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

El alcalde de Saltillo informó que colaborarán en mejoras de infraestructura del Tecnológico, mientras continúan las negociaciones para liberar el bulevar Venustiano Carranza

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo un acercamiento con representantes estudiantiles del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) para coadyuvar en la resolución de sus demandas y lograr la liberación del bulevar Venustiano Carranza, a pesar de tratarse de un asunto de competencia exclusivamente federal.

El edil explicó que desde el pasado domingo entabló comunicación con los líderes de la asamblea estudiantil. Destacó que, aunque las peticiones del pliego petitorio corresponden a la institución educativa, existe la disposición del municipio y del Gobierno del Estado para colaborar en la atención de diversas solicitudes de infraestructura.

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$!Autoridades municipales y estatales ofrecieron colaborar en mejoras de infraestructura del Instituto Tecnológico de Saltillo, entre ellas servicios sanitarios y bebederos.
Autoridades municipales y estatales ofrecieron colaborar en mejoras de infraestructura del Instituto Tecnológico de Saltillo, entre ellas servicios sanitarios y bebederos. HOMERO SÁNCHEZ

“Nos solicitaron varios temas que pudiéramos intervenir nosotros como municipio y como Estado en favor de la institución y eso lo llevamos a cabo el día de ayer, donde llevamos personal del Colegio de Arquitectos, personal del Colegio de Ingenieros Civiles para poder ver las estructuras y las diferentes infraestructuras dentro del Tec”, señaló el alcalde.

Díaz González detalló que las autoridades locales se comprometieron a atender aspectos de mantenimiento operativo dentro de la escuela. “El tema de los baños, el tema de cómo poder poner un bebedero ahí dentro de la instalación. Hay varias cosas que nosotros nos comprometimos y que a partir del día de ayer trabajamos”, indicó.

$!El alcalde Javier Díaz sostuvo un encuentro con representantes de Burros Pardos el domingo para revisar las demandas estudiantiles y explorar alternativas de solución.
El alcalde Javier Díaz sostuvo un encuentro con representantes de Burros Pardos el domingo para revisar las demandas estudiantiles y explorar alternativas de solución. ANTONIO SANTOS

Respecto al avance de las negociaciones entre el alumnado y los representantes jurídicos enviados por la dirección nacional del plantel, el edil puntualizó que la mayoría de los puntos han sido atendidos, manteniéndose solo tres temas pendientes de índole estrictamente legal.

$!Las estructuras buscan brindar mayor comodidad y protección a quienes esperan el transporte público en distintos puntos de la ciudad.
Las estructuras buscan brindar mayor comodidad y protección a quienes esperan el transporte público en distintos puntos de la ciudad. HOMERO SÁNCHEZ

El munícipe enfatizó la importancia de conciliar el derecho a la manifestación con la libertad de tránsito de la ciudadanía en la principal arteria vial de la capital coahuilense.

“Nosotros en ese sentido platicamos con ellos, les comentábamos que estamos de acuerdo en el tema de su manifestación, en el tema que ustedes están solicitando mejoras para su institución educativa, que les puedan ayudar en su formación, en su calidad, pero también le comentaba del malestar y de la presión social que existe en el sentido de poder liberar la principal avenida, la arteria de Saltillo, que es el bulevar Venustiano Carranza”, puntualizó.

$!Aunque la mayoría de las demandas estudiantiles registra avances, todavía permanecen tres puntos pendientes relacionados con aspectos legales.
Aunque la mayoría de las demandas estudiantiles registra avances, todavía permanecen tres puntos pendientes relacionados con aspectos legales. HOMERO SÁNCHEZ

Reportan saldo blanco en actividades del Festival Ánimas del Desierto

En otro orden de ideas, el presidente municipal informó que se registró saldo blanco durante los festejos conmemorativos del Día de Muertos y las actividades vinculadas al Festival Ánimas del Desierto, los cuales contaron con una amplia asistencia de habitantes locales y visitantes.

Díaz González destacó la alta participación ciudadana en recintos culturales, teatros y espacios públicos como el Barrio de Santa Anita y el Parque Las Maravillas. “Muy contento de que todas las actividades se pudieron transitar con normalidad, pero sobre todo con tranquilidad y seguridad para las miles de familias saltillenses que pudieron disfrutar de este Festival de Ánimas del Desierto”, manifestó.

$!Entre las solicitudes que el Municipio se comprometió a atender destacan mejoras en los sanitarios y la instalación de un bebedero para la comunidad estudiantil.
Entre las solicitudes que el Municipio se comprometió a atender destacan mejoras en los sanitarios y la instalación de un bebedero para la comunidad estudiantil. HOMERO SÁNCHEZ

Alistan proyecto ejecutivo para recarpeteo en vialidades principales

Finalmente, la autoridad municipal abordó los avances en materia de infraestructura vial y mantenimiento urbano, confirmando que se duplicó la presencia de personal operativo para la atención de baches y la rehabilitación de calles en diversos sectores de la ciudad.

El alcalde explicó que se afina el expediente del proyecto ejecutivo para iniciar los trabajos de recarpeteo en arterias prioritarias como el periférico Luis Echeverría, bulevar Morelos, bulevar Minero, Valdés Sánchez y Venustiano Carranza, apoyados simultáneamente con más de 20 cuadrillas de bacheo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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