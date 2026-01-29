Morena y PT afirman que van a ‘desterrar’ al PRI del Congreso de Coahuila

Durante su visita a Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la coalición que recientemente firmaron con el Partido del Trabajo para competir en conjunto en las elecciones del 7 de junio, pretende “desterrar” al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del carro completo en las diputaciones.

Fue este jueves, que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena visitó la capital del Estado para acompañar la firma del convenio entre su partido y el PT a nivel estatal, aseverando que en la unión de estas fuerzas políticas, una de las primeras tareas a vencer para las elecciones, será el abstencionismo del electorado, que entre otras cosas, estará enfocado a otras actividades como el mundial de Futbol.

“Van a apostar al abstencionismo, a que la gente no se interese, no participe porque va a estar el mundial. No hay que dejarnos, hay que salir a votar por quien nos dicte nuestra conciencia. Nosotros vamos a estar caminando, tocando puertas con nuestros coordinadores”.