Morena y PT afirman que van a ‘desterrar’ al PRI del Congreso de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 29 enero 2026
    Morena y PT afirman que van a ‘desterrar’ al PRI del Congreso de Coahuila
    Luisa Alcalde, dirigente de Morena, aseguró que la alternancia política es posible. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Ambas fuerzas políticas firmaron un convenio de coalición a nivel estatal

Durante su visita a Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la coalición que recientemente firmaron con el Partido del Trabajo para competir en conjunto en las elecciones del 7 de junio, pretende “desterrar” al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del carro completo en las diputaciones.

Fue este jueves, que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena visitó la capital del Estado para acompañar la firma del convenio entre su partido y el PT a nivel estatal, aseverando que en la unión de estas fuerzas políticas, una de las primeras tareas a vencer para las elecciones, será el abstencionismo del electorado, que entre otras cosas, estará enfocado a otras actividades como el mundial de Futbol.

TE PUEDE INTERESAR: Morena y PT sellan alianza electoral rumbo a la renovación del Congreso de Coahuila

“Van a apostar al abstencionismo, a que la gente no se interese, no participe porque va a estar el mundial. No hay que dejarnos, hay que salir a votar por quien nos dicte nuestra conciencia. Nosotros vamos a estar caminando, tocando puertas con nuestros coordinadores”.

Expresó durante una entrevista, que las fuerzas de Morena y el PT, recorrerán las calles del Estado a partir de los tiempos electorales permitidos, con el fin de lograr alternancia, y aseguró que están listos para sacar al PRI del Estado, al que llamó “partido rancio”.

TE PUEDE INTERESAR: Van juntos en elecciones de Coahuila PRI y UDC, y Morena con PT; PAN y Verde van solos

“Luego ya se tendrá la posibilidad de que la gente salga, participe y saquemos y desterremos al priismo de Coahuila, un priismo corrupto, rancio, dedicado a muchas trampas y hay que lograr que haya un Estado con más derechos y libertades. Aquí ya ganó Morena, ya ganó la transformación”, expresó.

Entre otras cosas, María Luisa Alcalde dijo que uno de los objetivos que se tiene con el crecimiento de ambas fuerzas políticas en el Estado, es asegurar que los programas sociales de la federación se implementen en su totalidad en la entidad, para lo cual primero necesitarán una mayoría en el Congreso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado