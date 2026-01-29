Morena y PT afirman que van a ‘desterrar’ al PRI del Congreso de Coahuila
Ambas fuerzas políticas firmaron un convenio de coalición a nivel estatal
Durante su visita a Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la coalición que recientemente firmaron con el Partido del Trabajo para competir en conjunto en las elecciones del 7 de junio, pretende “desterrar” al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del carro completo en las diputaciones.
Fue este jueves, que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena visitó la capital del Estado para acompañar la firma del convenio entre su partido y el PT a nivel estatal, aseverando que en la unión de estas fuerzas políticas, una de las primeras tareas a vencer para las elecciones, será el abstencionismo del electorado, que entre otras cosas, estará enfocado a otras actividades como el mundial de Futbol.
“Van a apostar al abstencionismo, a que la gente no se interese, no participe porque va a estar el mundial. No hay que dejarnos, hay que salir a votar por quien nos dicte nuestra conciencia. Nosotros vamos a estar caminando, tocando puertas con nuestros coordinadores”.
Expresó durante una entrevista, que las fuerzas de Morena y el PT, recorrerán las calles del Estado a partir de los tiempos electorales permitidos, con el fin de lograr alternancia, y aseguró que están listos para sacar al PRI del Estado, al que llamó “partido rancio”.
“Luego ya se tendrá la posibilidad de que la gente salga, participe y saquemos y desterremos al priismo de Coahuila, un priismo corrupto, rancio, dedicado a muchas trampas y hay que lograr que haya un Estado con más derechos y libertades. Aquí ya ganó Morena, ya ganó la transformación”, expresó.
Entre otras cosas, María Luisa Alcalde dijo que uno de los objetivos que se tiene con el crecimiento de ambas fuerzas políticas en el Estado, es asegurar que los programas sociales de la federación se implementen en su totalidad en la entidad, para lo cual primero necesitarán una mayoría en el Congreso.