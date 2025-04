$!Ofrecerá IMSS servicio de mastografías móviles en Coahuila

COBERTURA EN MÚLTIPLES REGIONES

Las unidades de mastografía recorrerán distintos puntos estratégicos para ampliar el acceso a este servicio. En la Región Norte, estarán en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 79 de Piedras Negras, así como en las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña. En la Región Centro, se ubicarán en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, la UMF No. 8 de Castaños y la UMF No. 85 de Frontera.

En la Región Laguna, el servicio se ofrecerá en las UMF No. 80, 66, 93, 18 y 16 de Torreón, además del HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero, la UMF No. 6 de Parras, la No. 21 de San Pedro y la No. 83 de Matamoros.

SIN NECESIDAD DE CITA PREVIA

El doctor Obando Izquierdo destacó que las derechohabientes pueden acudir sin cita previa, aunque se recomienda acercarse a su clínica de adscripción para conocer los requisitos y condiciones del servicio.

El IMSS hace un llamado a todas las mujeres en el rango de edad indicado a aprovechar esta oportunidad, ya que la detección temprana puede marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama.