Olores fétidos alertan a vecinos y hallan a hombre sin vida en Parras

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Coahuila
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    Olores fétidos alertan a vecinos y hallan a hombre sin vida en Parras
    De acuerdo con los primeros peritajes, el hombre llevaba varios días sin vida, situación que fue advertida por vecinos debido a los olores fétidos que salían de la vivienda. PEDRO PESINA

Familiares informaron que habían acudido a buscar al hombre días antes, pero al no obtener respuesta decidieron retirarse sin imaginar lo ocurrido

Fue cerca de las 09:00 horas de este martes cuando un vecino reportó fuertes olores que provenían del interior de una vivienda, en Parras de la Fuente.

Al lugar acudió personal de Protección Civil para verificar la situación. Sin embargo, familiares ingresaron al domicilio y encontraron a Ramón “N”, de 44 años, en estado de descomposición y recostado sobre su cama.

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De inmediato dieron aviso a elementos de Seguridad Pública, quienes arribaron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios.

$!Elementos de Seguridad Pública acordonaron el inmueble mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.
Elementos de Seguridad Pública acordonaron el inmueble mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. PEDRO PESINA

Minutos después llegaron peritos de Criminalística, quienes realizaron las primeras diligencias para recabar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del fallecimiento.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Nardos, en la colonia Saltillo 400. Familiares señalaron que el hombre no padecía enfermedades conocidas y que el pasado domingo acudieron a visitarlo; sin embargo, al no obtener respuesta decidieron retirarse.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento con el que se determinará la causa del fallecimiento del hombre que vivía solo.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento con el que se determinará la causa del fallecimiento del hombre que vivía solo. PEDRO PESINA

De acuerdo con los primeros peritajes, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, se estima que el hombre tenía varios días de haber fallecido. Sus familiares indicaron que no se percataron de la situación, ya que vivía solo.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

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