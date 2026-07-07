Olores fétidos alertan a vecinos y hallan a hombre sin vida en Parras

Fue cerca de las 09:00 horas de este martes cuando un vecino reportó fuertes olores que provenían del interior de una vivienda, en Parras de la Fuente. Al lugar acudió personal de Protección Civil para verificar la situación. Sin embargo, familiares ingresaron al domicilio y encontraron a Ramón “N”, de 44 años, en estado de descomposición y recostado sobre su cama.

De inmediato dieron aviso a elementos de Seguridad Pública, quienes arribaron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios.

Minutos después llegaron peritos de Criminalística, quienes realizaron las primeras diligencias para recabar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del fallecimiento. El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Nardos, en la colonia Saltillo 400. Familiares señalaron que el hombre no padecía enfermedades conocidas y que el pasado domingo acudieron a visitarlo; sin embargo, al no obtener respuesta decidieron retirarse.

De acuerdo con los primeros peritajes, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, se estima que el hombre tenía varios días de haber fallecido. Sus familiares indicaron que no se percataron de la situación, ya que vivía solo. Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.