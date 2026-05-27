Oootra vez posponen sentencia a Javier Villarreal en EU; la programan para diciembre

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    Oootra vez posponen sentencia a Javier Villarreal en EU; la programan para diciembre
    El extitular del SATEC se declaró culpable en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero. ESPECIAL

Por vigésimo séptima ocasión, un juez ordenó reprogramar la audiencia para condenar al extesorero de Coahuila; nueva fecha es el 2 de diciembre de 2026

Por vigésimo séptima ocasión, un juez de distrito en San Antonio, Texas, pospuso la audiencia para sentenciar al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, declarado culpable de delitos de lavado de dinero.

Según el calendario de la Corte del Distrito Sur de Texas, iba a ser este 27 de mayo cuando el ex tesorero acudiría ante la autoridad para escuchar su castigo.

El juez de distrito aprobó una nueva moción para que este caso, sellado bajo la causa SA:14-CR-00100(1)-XR, concluya con su audiencia de sentencia hasta el próximo 2 de diciembre de este año.

El ex funcionario fue detenido en 2012 por las autoridades texanas, al llevar 67 mil dólares en efectivo cuya procedencia no pudo comprobar; sin embargo, más tarde salió con una fianza.

No fue hasta febrero de 2014 cuando el propio Villarreal, quien fue titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) en la administración de Humberto Moreira, se entregó luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra en torno a la que se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito.

Desde el primer año de su detención, el ex tesorero obtuvo a su favor la admisión de una solicitud para que se desarrollara su proceso bajo libertad, por lo que en el proceso ha permanecido en Estados Unidos colaborando con investigaciones de alto nivel, motivo por el cual sus audiencias gozarían de constantes emplazamientos.

Villarreal testificó en el juicio contra el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, donde reveló una serie de sobornos a medios de comunicación durante la gestión de Felipe Calderón.

A pesar de que desde el 2024 el Gobierno de México anunció la devolución de 579 millones de pesos desde Estados Unidos debido a las incautaciones hechas en el caso de Javier Villarreal, con esta ocasión, se cumplen 27 emplazamientos para que el exfuncionario de Coahuila escuche el castigo que tendrá que pagar por el delito del que se declaró culpable.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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