Oootra vez posponen sentencia a Javier Villarreal en EU; la programan para diciembre

Por vigésimo séptima ocasión, un juez de distrito en San Antonio, Texas, pospuso la audiencia para sentenciar al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, declarado culpable de delitos de lavado de dinero.

Según el calendario de la Corte del Distrito Sur de Texas, iba a ser este 27 de mayo cuando el ex tesorero acudiría ante la autoridad para escuchar su castigo.

El juez de distrito aprobó una nueva moción para que este caso, sellado bajo la causa SA:14-CR-00100(1)-XR, concluya con su audiencia de sentencia hasta el próximo 2 de diciembre de este año.

El ex funcionario fue detenido en 2012 por las autoridades texanas, al llevar 67 mil dólares en efectivo cuya procedencia no pudo comprobar; sin embargo, más tarde salió con una fianza.

No fue hasta febrero de 2014 cuando el propio Villarreal, quien fue titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) en la administración de Humberto Moreira, se entregó luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra en torno a la que se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito.

Desde el primer año de su detención, el ex tesorero obtuvo a su favor la admisión de una solicitud para que se desarrollara su proceso bajo libertad, por lo que en el proceso ha permanecido en Estados Unidos colaborando con investigaciones de alto nivel, motivo por el cual sus audiencias gozarían de constantes emplazamientos.

Villarreal testificó en el juicio contra el ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, donde reveló una serie de sobornos a medios de comunicación durante la gestión de Felipe Calderón.

A pesar de que desde el 2024 el Gobierno de México anunció la devolución de 579 millones de pesos desde Estados Unidos debido a las incautaciones hechas en el caso de Javier Villarreal, con esta ocasión, se cumplen 27 emplazamientos para que el exfuncionario de Coahuila escuche el castigo que tendrá que pagar por el delito del que se declaró culpable.