$!Detección de TDAH en Coahuila alcanza máximos históricos: Reportan más de 700 casos anuales en el CESAME

El Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) ha reportado un incremento en los casos detectados de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). De acuerdo con cifras obtenidas mediante solicitudes de información y registros estadísticos de la institución, el número de diagnósticos anuales pasó de 313 en 2020 a un máximo de 752 casos al cierre de 2025, lo que evidencia un aumento sostenido en las consultas relacionadas con esta condición durante los últimos seis años. El análisis de los datos muestra una tendencia de crecimiento casi ininterrumpida. Mientras que en 2021 se contabilizaron 416 casos y en 2022 la cifra ascendió a 636, tras una ligera disminución a 580 diagnósticos en 2023, la tendencia retomó fuerza en 2024 con 743 casos y se consolidó en 2025 con más de 750 registros anuales.

Este crecimiento se refleja en dos áreas principales de atención clínica: psiquiatría y psicología. En el ámbito de la psiquiatría, que incluye consultas externas y de urgencia, los diagnósticos pasaron de 230 al inicio del periodo analizado a 423 personas atendidas en 2025.

El perfil demográfico de los pacientes atendidos en esta área durante el último año muestra que la mayoría de los diagnósticos se concentró en la población infantil y adolescente, específicamente entre los 1 y los 17 años de edad. No obstante, la atención a personas adultas también ha cobrado relevancia, con 198 casos registrados en el grupo de 18 a 59 años y, de manera destacada, un caso detectado en una persona mayor de 60 años.

Por su parte, el área de psicología registró el crecimiento más pronunciado en términos porcentuales. De 83 casos detectados en 2020, entre urgencias psicológicas y consulta externa, la cifra aumentó a 329 diagnósticos al cierre de 2025.

La Secretaría de Salud ha señalado que este comportamiento estadístico no representa necesariamente una crisis sanitaria, sino un cambio positivo en la cultura de la prevención, la detección oportuna y el cuidado de la salud mental.

Ante el incremento de la demanda y la mayor visibilidad de estos casos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado la importancia de comprender la naturaleza del trastorno para evitar estigmas. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad que puede afectar distintos ámbitos de la vida de quienes lo padecen. Especialistas recomiendan que madres, padres o tutores que identifiquen estas características en niñas, niños o adolescentes acudan con un profesional de la salud para realizar una valoración adecuada y determinar el nivel de apoyo requerido. Esta recomendación también aplica para las personas adultas que presenten síntomas compatibles con el trastorno.

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