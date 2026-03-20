Orientan a jóvenes sobre el futuro laboral en el sector industrial

Ramos Arizpe, COAH.— Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participaron en la conferencia “Orientación hacia nuestros primeros pasos en la industria”, impartida por el empresario José Luis Narro García. La actividad se realizó en el Edificio Académico 3, donde alumnos de segundo cuatrimestre abordaron el panorama actual del sector productivo y los retos que enfrentarán al incorporarse al mercado laboral.

Durante su intervención, el ponente explicó las exigencias del entorno industrial y la importancia de que los jóvenes comiencen a prepararse desde las primeras etapas de su formación académica. En ese sentido, destacó que la preparación universitaria debe complementarse con el desarrollo de habilidades prácticas que faciliten la inserción laboral. A través de ejemplos y experiencias en el sector, se plantearon algunas de las competencias necesarias para fortalecer tanto el perfil técnico como el desarrollo personal de los estudiantes. Asimismo, subrayó la relevancia de tomar decisiones informadas desde los primeros cuatrimestres, con el objetivo de construir una trayectoria profesional más sólida.

El encuentro también permitió a los asistentes conocer de manera más cercana las dinámicas de operación dentro de la industria, así como las habilidades que actualmente demanda el sector en la región. Además, se generó un intercambio de ideas en torno a las tendencias tecnológicas y los perfiles que buscan las empresas, particularmente en la zona sureste de Coahuila.

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