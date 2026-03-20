Orientan a jóvenes sobre el futuro laboral en el sector industrial

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Orientan a jóvenes sobre el futuro laboral en el sector industrial
    La actividad forma parte de los esfuerzos de vinculación entre la universidad y el sector empresarial para acercar a los estudiantes a escenarios reales de trabajo. ESPECIAL

El empresario José Luis Narro García comparte su experiencia con estudiantes de la UTC

Ramos Arizpe, COAH.— Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participaron en la conferencia “Orientación hacia nuestros primeros pasos en la industria”, impartida por el empresario José Luis Narro García.

La actividad se realizó en el Edificio Académico 3, donde alumnos de segundo cuatrimestre abordaron el panorama actual del sector productivo y los retos que enfrentarán al incorporarse al mercado laboral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/proyectan-arranque-de-ruta-a-paredon-en-abril-NK19647291

Durante su intervención, el ponente explicó las exigencias del entorno industrial y la importancia de que los jóvenes comiencen a prepararse desde las primeras etapas de su formación académica.

En ese sentido, destacó que la preparación universitaria debe complementarse con el desarrollo de habilidades prácticas que faciliten la inserción laboral.

A través de ejemplos y experiencias en el sector, se plantearon algunas de las competencias necesarias para fortalecer tanto el perfil técnico como el desarrollo personal de los estudiantes.

Asimismo, subrayó la relevancia de tomar decisiones informadas desde los primeros cuatrimestres, con el objetivo de construir una trayectoria profesional más sólida.

$!La charla con el empresario permitió a los estudiantes externar dudas respecto a la inserción en el sector industrial.
La charla con el empresario permitió a los estudiantes externar dudas respecto a la inserción en el sector industrial. ESPECIAL

El encuentro también permitió a los asistentes conocer de manera más cercana las dinámicas de operación dentro de la industria, así como las habilidades que actualmente demanda el sector en la región.

Además, se generó un intercambio de ideas en torno a las tendencias tecnológicas y los perfiles que buscan las empresas, particularmente en la zona sureste de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
Industria
Universidades

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


UTC

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles