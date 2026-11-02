Oso merodea cabaña en Arteaga; preocupa a visitantes su cercanía

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    Oso merodea cabaña en Arteaga; preocupa a visitantes su cercanía
    El oso se acercó al inmueble y sacó las bolsas de basura que permanecían en el exterior. REDES SOCIALES

El ejemplar regresó por segundo día consecutivo a una cabaña en Arteaga y llegó hasta el exterior del inmueble, donde sacó la basura que estaba a su alcance

ARTEAGA, COAH.- La presencia de un oso que merodeó durante dos días consecutivos una cabaña en el municipio de Arteaga generó preocupación entre sus ocupantes, luego de que el ejemplar se acercara cada vez más al inmueble y llegara incluso a sacar la basura que permanecía en el exterior.

El avistamiento fue compartido por Claudia Solís, originaria de Nueva Rosita, quien relató que el primer encuentro ocurrió el sábado, cuando observó al animal desplazarse cerca de la propiedad.

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Sin embargo, la situación se repitió este domingo, cuando el oso regresó y mostró mayor confianza para aproximarse a la cabaña, lo que incrementó la inquietud de quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el testimonio, el ejemplar llegó hasta las inmediaciones de la propiedad y estuvo a punto de ingresar, además de sacar los residuos que se encontraban en el exterior, aparentemente atraído por los restos de comida.

La cercanía del animal encendió las alertas entre los ocupantes, pues su comportamiento evidenció la facilidad con la que puede aproximarse a espacios habitados en busca de alimento.

Este tipo de encuentros también pone de manifiesto la importancia de mantener la basura y los restos de comida fuera del alcance de la fauna silvestre, para evitar que los osos relacionen las zonas habitacionales con fuentes de alimento y regresen de manera recurrente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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