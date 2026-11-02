Sin denuncias formales ante la FGE por daños y filtración de datos de alumnos del Tec de Saltillo

La representación de la autoridad ministerial confirmó que, a pesar de las manifestaciones y los hechos expuestos de manera pública en los últimos días por la comunidad universitaria, ningún afectado ha acudido a formalizar las acusaciones.

Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha registrado denuncias formales por los daños materiales ni por la divulgación de datos personales registrados recientemente en contra de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Durante las jornadas de protestas y acercamientos institucionales en el plantel, el fiscal ministerial del Estado estuvo presente de manera directa para dar atención a los estudiantes; sin embargo, no se recibió ningún escrito ni ratificación formal en el lugar.

La autoridad estatal formuló un llamado abierto a las y los alumnos para que se acerquen a las instalaciones del Ministerio Público con el propósito de rendir su declaración e integrar de manera oportuna las carpetas de investigación.

Las autoridades precisaron que la apertura de un proceso legal resulta indispensable para poder deslindar responsabilidades sobre las afectaciones patrimoniales y la vulneración a la privacidad cometidas en perjuicio del alumnado.

Finalmente, la representación legal y la Fiscalía reiteraron que mantendrán los canales de atención disponibles para recibir, asesorar y dar seguimiento puntual a los estudiantes que decidan proceder por la vía jurídica.