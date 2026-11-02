Sin denuncias formales ante la FGE por daños y filtración de datos de alumnos del Tec de Saltillo

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    Sin denuncias formales ante la FGE por daños y filtración de datos de alumnos del Tec de Saltillo
    Autoridades ministeriales exhortaron a los alumnos afectados a presentar sus denuncias para iniciar las investigaciones correspondientes. ANTONIO SANTOS

Pese a los señalamientos de estudiantes del Tecnológico de Saltillo, la Fiscalía no ha recibido denuncias formales por daños o divulgación de datos personales

Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha registrado denuncias formales por los daños materiales ni por la divulgación de datos personales registrados recientemente en contra de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo.

La representación de la autoridad ministerial confirmó que, a pesar de las manifestaciones y los hechos expuestos de manera pública en los últimos días por la comunidad universitaria, ningún afectado ha acudido a formalizar las acusaciones.

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Durante las jornadas de protestas y acercamientos institucionales en el plantel, el fiscal ministerial del Estado estuvo presente de manera directa para dar atención a los estudiantes; sin embargo, no se recibió ningún escrito ni ratificación formal en el lugar.

La autoridad estatal formuló un llamado abierto a las y los alumnos para que se acerquen a las instalaciones del Ministerio Público con el propósito de rendir su declaración e integrar de manera oportuna las carpetas de investigación.

Las autoridades precisaron que la apertura de un proceso legal resulta indispensable para poder deslindar responsabilidades sobre las afectaciones patrimoniales y la vulneración a la privacidad cometidas en perjuicio del alumnado.

Finalmente, la representación legal y la Fiscalía reiteraron que mantendrán los canales de atención disponibles para recibir, asesorar y dar seguimiento puntual a los estudiantes que decidan proceder por la vía jurídica.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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