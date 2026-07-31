Otra vez arde el relleno sanitario de Parras; investigan su origen

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Coahuila
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    Otra vez arde el relleno sanitario de Parras; investigan su origen
    El incendio volvió a registrarse en el relleno sanitario, donde autoridades mantienen una investigación para determinar su origen. PEDRO PESINA

Autoridades dialogaron con pepenadores, quienes rechazaron ser responsables y propusieron instalar una caseta de vigilancia para controlar el acceso al tiradero

PARRAS, COAH.- Autoridades municipales investigan quién estaría provocando los incendios registrados de manera recurrente en el relleno sanitario de Parras, con el fin de sancionar a los responsables. Los pepenadores que laboran en el lugar aseguraron que ellos no tienen relación con los siniestros.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Protección Civil acudieron al sitio para dialogar con los cerca de 25 pepenadores que trabajan en el tiradero, luego de que nuevamente se registrara un incendio.

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Durante la reunión, encabezada por el comandante Noé Fernández, hombres y mujeres que laboran recolectando metal y otros materiales para su venta señalaron que desconocen quién prende fuego a los desechos y afirmaron que en varias ocasiones han sido señalados sin pruebas.

Como parte del diálogo, los trabajadores solicitaron la presencia del alcalde Fernando Orozco para plantearle la instalación de una caseta en el acceso al relleno sanitario, donde se lleve un registro de los vehículos que ingresan a descargar basura.

$!Autoridades de los tres órdenes de gobierno dialogaron con los pepenadores para conocer su versión sobre los incendios registrados en el relleno sanitario.
Autoridades de los tres órdenes de gobierno dialogaron con los pepenadores para conocer su versión sobre los incendios registrados en el relleno sanitario. PEDRO PESINA

Consideraron que esa medida permitiría identificar a las personas que entran al lugar y ayudaría a evitar nuevos incendios, además de deslindarlos de cualquier responsabilidad. Recordaron que hace algunos años una persona perdió la vida mientras se registraba un incendio en el sitio.

Los pepenadores también comentaron que diariamente llegan más de 10 toneladas de basura y señalaron que, en ocasiones, los residuos son depositados en distintos puntos del tiradero.

$!Los pepenadores señalaron que parte de la basura queda regada sobre la carretera Parras-Viesca durante su traslado.
Los pepenadores señalaron que parte de la basura queda regada sobre la carretera Parras-Viesca durante su traslado. PEDRO PESINA

Además, indicaron que a lo largo de la carretera Parras-Viesca es común observar bolsas de plástico y otros desechos que caen de los camiones recolectores mientras trasladan la basura.

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