$!‘El Jando’, piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada aceptó cargos de narcotráfico en EU

Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado con los alias de “El Jando” y Alejandro Ojeda Ávila, señalado como el presunto piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, aceptó cargos por narcotráfico ante una corte federal estadounidense el 9 de abril de 2026, de acuerdo con un Acuerdo de Declaración de Culpabilidad obtenido por la revista Proceso. El documento, correspondiente al expediente 1:25-cr-00090-RC, establece que Núñez Ojeda se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos. El acuerdo fue negociado con la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Bienes de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos y contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, una máxima de cadena perpetua, una multa de hasta 10 millones de dólares y al menos cinco años de libertad supervisada.

ACUERDO CONTEMPLA POSIBLE CADENA PERPETUA De acuerdo con las Pautas de Sentencia incluidas en el documento, el nivel base de la ofensa fue fijado en 38, al atribuirle responsabilidad por 450 kilogramos o más de cocaína. A esa valoración se añadieron tres niveles por presuntamente desempeñarse como gerente o supervisor de una actividad criminal con cinco o más participantes, dos más por el uso de una aeronave no comercial para la importación de la droga y otros dos por posesión de un arma peligrosa. El acuerdo indica que Núñez Ojeda no reúne los requisitos para acceder al beneficio conocido como “válvula de seguridad”. Tras aplicarse las reducciones correspondientes por aceptación de responsabilidad y notificación oportuna de su intención de declararse culpable, el nivel ajustado quedó en 42, con categoría de antecedentes penales I, lo que arroja un rango de sentencia de entre 360 meses de prisión y cadena perpetua. El documento precisa que dichos cálculos no son obligatorios para el tribunal. Asimismo, incluye una cláusula de decomiso de bienes vinculados al narcotráfico, incluidos aquellos sujetos a procedimientos de decomiso en México, Colombia, Guatemala u otros países. El acusado también aceptó permanecer detenido sin derecho a fianza hasta que se dicte sentencia y renunció a su derecho de apelación, salvo en los casos en que el tribunal imponga una pena superior al máximo legal o se aparte al alza de las Pautas de Sentencia. El acuerdo fue firmado por Margaret A. Moeser, jefa de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Bienes, así como por los fiscales Michael N. Lang, Jayce Born y Kirk Handrich, con la aprobación de Kaitlin J. Sahni, fiscal en funciones de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas. Por la defensa firmó el abogado Jonathan Savella.

CONTRASTE ENTRE LAS VERSIONES DE AUTORIDADES MEXICANAS Núñez Ojeda fue detenido en México el 8 de febrero de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR), entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, bajo acusaciones de diversos delitos y de ocupar un alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa. Tres días después de su captura, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó durante la conferencia presidencial que el detenido había participado en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada hacia Estados Unidos, al describirlo como “piloto de confianza del líder de la célula delictiva” involucrada en esa operación. Sin embargo, la FGR informó posteriormente que la identidad del piloto fue confirmada hasta junio de 2026, cuando, según la dependencia, se localizaron en las carpetas de investigación elementos que permitieron relacionar la voz y las huellas dactilares de Núñez Ojeda con las del piloto de la aeronave utilizada para trasladar a Zambada. Esa versión difiere de la declaración realizada por García Harfuch en febrero de 2025, cuando ya había señalado públicamente su presunta participación en los hechos.

SHEINBAUM ATRIBUYÓ LA DECISIÓN AL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no participó en la decisión de expatriar a Núñez Ojeda hacia Estados Unidos y afirmó que dicha determinación fue resultado de una investigación realizada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en la que participa el Centro Nacional de Inteligencia. De acuerdo con la mandataria, al momento en que el Consejo tomó la decisión de enviarlo a territorio estadounidense, ese órgano aún desconocía la verdadera identidad del piloto. El Consejo de Seguridad Nacional es presidido por la titular del Poder Ejecutivo federal y está integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Buen Gobierno, Relaciones Exteriores y Comunicaciones e Infraestructura, así como por los responsables de la FGR y del Centro Nacional de Inteligencia.

PUBLICAN VERSIÓN SOBRE EL CASO MELESIO CUÉN El 29 de julio, el columnista Salvador García Soto publicó que, con base en “fuentes estadounidenses” no identificadas, Núñez Ojeda habría declarado ante autoridades de ese país que fue quien disparó contra Melesio Cuén durante los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en la finca San Julián, donde también habría sido sometido Ismael “El Mayo” Zambada. Según esa publicación, el acusado habría señalado que la orden de disparar fue emitida por Joaquín Guzmán López. Melesio Cuén falleció a causa de un paro cardiaco derivado del desangrado provocado por tres impactos de bala. Por otra parte, el pasado 8 de julio, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó en conferencia que la reunión en la que fue privado de la libertad Ismael Zambada y donde, de manera presunta, resultó lesionado Melesio Cuén, ocurrió en el mismo inmueble. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado públicamente sobre una resolución judicial relacionada con esa versión. Con información de Proceso