$!Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia

Los Saraperos de Saltillo cerraron una de sus mejores semanas de la temporada al derrotar 5-4 a los Rieleros de Aguascalientes en el tercer juego de la serie, completando la barrida en el Estadio Francisco I. Madero y manteniéndose con vida en la pelea por un boleto a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. La victoria tuvo un significado especial para el equipo dirigido por José Molina, ya que representó la primera ocasión en toda la campaña que enlaza cuatro triunfos consecutivos, además de concretar su primera barrida como local y apenas la segunda de la temporada.

El ambiente estuvo a la altura de lo que estaba en juego. El Francisco I. Madero registró lleno total para acompañar a una Nave Verde que necesitaba ganar para seguir presionando a sus rivales directos en la recta final del calendario regular.

Después de un inicio cerrado, Saltillo tomó ventaja en la tercera entrada. River Town abrió el ataque con un doblete y terminó anotando gracias a un error defensivo de José Rondón que permitió a los locales colocar el 1-0. La diferencia aumentó en el cuarto episodio cuando Oscar Colás conectó su cuadrangular número 15 de la temporada, llevándose por delante a Christian Villanueva para poner el marcador 3-0. Rieleros reaccionó en la quinta entrada. Gabriel Noriega produjo la primera carrera de los visitantes con un doblete y posteriormente una combinación de imparable de Sergio Pérez y un error defensivo permitió empatar el encuentro 3-3.

La visita tomó momentáneamente la ventaja en la sexta gracias a un cuadrangular de dos carreras de Aaron Antonini, que colocó el marcador 4-3 y silenció por algunos momentos al Madero. Sin embargo, los Saraperos volvieron a responder cuando más lo necesitaban. En la séptima entrada, Donny Sands abrió con doblete, J.P. Martínez se embasó y Thairo Estrada produjo una carrera con rodado. Más tarde, Oscar Colás conectó un sencillo productor que empujó la anotación del empate y devolvió la energía a las tribunas.

La carrera definitiva llegó en el octavo inning. Ramón Ríos y Luis Guillorme ligaron imparables para poner corredores en posición de anotar, y un elevado de sacrificio de Fernando Villegas remolcó el 5-4 que terminó por marcar la diferencia. En el relevo, Alex Claudio, Luis Frías y Jesús Cruz lograron contener a una ofensiva de Rieleros que intentó reaccionar en la novena entrada. Con corredores en base y la presión al máximo, Cruz consiguió los últimos outs para asegurar el triunfo y desatar la celebración de los aficionados.

La barrida adquiere aún más relevancia por el contexto de la tabla. Al finalizar el encuentro, Rieleros quedó con marca de 39-44, mientras que Saraperos mejoró a 37-50. La Nave Verde recortó la distancia a 3.5 juegos respecto al último puesto de clasificación de la Zona Norte y llegará al cierre de la temporada con posibilidades matemáticas de seguir peleando por un boleto a playoffs. Aunque sigue necesitando combinar victorias propias con tropiezos de sus rivales directos, la barrida sobre Aguascalientes le permitió mantenerse en la conversación cuando restan pocos encuentros por disputarse.