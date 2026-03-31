PAN repite fórmula de MC con participación ciudadana y afirma que va a ‘blindar’ a Coahuila frente a Morena

En entrevista, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño indicó que el objetivo es “blindar a Coahuila” frente a Morena. Asimismo, aseguraron que el PAN se mantiene como el principal partido de oposición en la entidad.

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), acompañada por legisladores federales y locales, anunció el inicio de una estrategia de reconstrucción rumbo al proceso electoral de 2026, la cual permitirá que militantes y ciudadanos participen en el registro de candidaturas.

CIUDADANOS EN CAMPAÑA

Bajo la premisa de que el ciudadano sea el verdadero conductor del rumbo político, la líder estatal del PAN, Elisa Maldonado, informó que se han abierto las convocatorias para quienes aspiren a candidaturas en los distritos locales.

Por su parte, el diputado federal Ernesto Sánchez enfatizó que en Coahuila no habrá “corcholatas” ni candidatos impuestos por las cúpulas partidistas, al asegurar que no existen candidaturas reservadas ni “pactos en lo oscurito”.

En tanto, el legislador federal Guillermo Anaya señaló que, hasta el momento, la respuesta ha sido favorable, alcanzando el 100 por ciento de interés en los distritos locales por parte de aspirantes que buscan sumarse al proyecto. Añadió que próximamente iniciará una etapa de reuniones regionales para generar consensos con diversos sectores de la sociedad civil y construir una agenda ciudadana.

Durante la rueda de prensa, los liderazgos panistas reiteraron que no permitirán que Morena “llegue a Coahuila”, al señalar a este partido como su principal adversario político.

Asimismo, legisladores como el diputado local Gerardo Aguado afirmaron que su prioridad es proteger al estado de los “malos gobiernos” que, desde su perspectiva, han afectado a otras entidades del país.

ASEGURAN UNIDAD

Ante los rumores de posibles fracturas internas, los panistas aseguraron que el partido se mantiene unido y descartaron cualquier división. “Coahuila cuenta con perfiles preparados y con la técnica legislativa necesaria para seguir avanzando de manera ordenada”, expresó Ernesto Sánchez.

Finalmente, Elisa Maldonado señaló que la apuesta del PAN para el próximo Congreso local se basará en una agenda progresiva, elaborada por legisladores que —afirmó— conocen la realidad del estado.