PAN y PVEM llaman a la autocrítica tras resultados electorales en Coahuila

De acuerdo con los resultados preliminares de la elección, tanto el PAN como el PVEM registraron una votación inferior al tres por ciento requerido para acceder a prerrogativas estatales y conservar representación en el Congreso local.

Tras los resultados de la elección para renovar el Congreso de Coahuila , legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en la necesidad de realizar una autocrítica y revisar el rumbo de sus institutos políticos.

Ante este escenario, el diputado local del PAN, Alfredo Paredes, consideró que Acción Nacional ha dejado de lado la apertura de espacios para la participación ciudadana. Aseguró que durante años el partido ha enfrentado dificultades para incorporar nuevos militantes y perfiles ciudadanos, situación que, a su juicio, terminó reflejándose en las urnas.

Además, señaló que las dirigencias nacionales suelen tomar decisiones sin considerar las condiciones particulares de Coahuila, como la negativa a una alianza con el PRI, con el que en la elección de 2023 lograron obtener cinco diputaciones locales.

Por su parte, el diputado local del PVEM, Jorge Valdés, reconoció que los resultados representan un mensaje claro de la ciudadanía y que corresponde a los partidos asumir la responsabilidad que les toca.

El legislador sostuvo que, lejos de buscar justificaciones, es momento de analizar qué no funcionó y construir nuevas rutas para recuperar la confianza de los electores. Consideró que los partidos deben escuchar con mayor atención a la población y adaptarse a las nuevas dinámicas políticas y sociales.

Señaló que, de confirmarse los resultados del pasado domingo, el PVEM perdería presencia legislativa en Coahuila y pasaría de tener representación en los congresos locales de las 32 entidades federativas a mantenerla en 31, poniendo fin a la cobertura nacional que actualmente ostenta.