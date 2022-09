El fenómeno del suicidio se ha ido agravando y pareciera que es la única salida que encuentran las personas ante las dificultades de la vida.

Así lo considera la suicidóloga Karla Valdés, quien argumenta que el suicidio es prevenible, pero se requiere de un enfoque multisectorial y de políticas públicas que impulsen ciertos valores para restaurar el tejido social.

De acuerdo con datos proporcionados por la especialista, tan solo en Saltillo la tasa de suicidios es de 10 personas por cada cien mil habitantes, es decir que supera la tasa nacional que se coloca en las 6 personas por cada cien mil.

EL FACTOR COMUNIDAD

Pero, ¿qué capacidades debemos desarrollar como sociedad para prevenir el suicidio? Primero se requiere actuar en colectivo para incidir y evitar las muertes por esta causa.

“Aunque este fenómeno es un problema de la sociedad en su conjunto, existen elementos biológicos e individuales que lo causan; todos como parte de esta sociedad podemos trabajar juntos, crear redes de apoyo sólidas para tratar de identificar a aquellos que atraviesan por un malestar que les esté orillando al suicidio”, dijo Valdés.

Apuntó que se ha identificado una necesidad latente en transmitir a los padres de familia y a la población cómo pueden detectar síntomas de ideación o incluso de intención suicida y que se actúe en comunidad.

“La mayoría de los suicidios son precedidos de señales como hablar de querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza ante cierta situación o sentirse una carga para los demás”, explica la experta.

Otros de los indicios tienen que ver con que la persona manifieste sentimientos de vacío, tristeza profunda, depresión, ansiedad, desesperanza, o que hable explícitamente sobre ya no querer vivir, dijo.

ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PREVENCIÓN

Los jóvenes buscan espacios donde puedan desarrollar su identidad, refiere la profesora investigadora en ciencias sociales, Martha Virginia Castro Oyervides.

De ahí la importancia de cultivar espacios públicos que sean integradores donde se desempeñen actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas que sean de acceso universal y gratuito para todos los sectores poblacionales, sin embargo, esto todavía es una utopía.

“Nos hace falta toda esa parte, creo que es necesario que todas las pequeñas comunidades sean reintegradas, hace falta entretejer las relaciones de las personas y esto se hace a través de los espacios públicos, definitivamente no lo estamos haciendo desde las dependencias públicas, y no porque no exista una forma de hacerlo, sino porque no se ha tenido la iniciativa”, reconoce Castro Oyervides.

Pero, ¿de quién es la responsabilidad de generar las condiciones para la creación de esos espacios?, es de todos, pero principalmente de las instancias gubernamentales, dice la especialista.

“La parte preventiva, la parte de creación de espacios para que los muchachos se desarrollen, yo creo que esa sería un área que se tiene que atender de inmediato, se tienen que generar políticas públicas que tiendan a atender las necesidades de los niños y jóvenes y promuevan servicios integrales”, comentó.