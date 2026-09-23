Paramédico de Castaños que simuló el hallazgo de su propio hijo evitará la cárcel, pero usará brazalete

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Coahuila
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    Paramédico de Castaños que simuló el hallazgo de su propio hijo evitará la cárcel, pero usará brazalete
    Elías “N” reportó inicialmente el supuesto hallazgo de un bebé en la colonia Libertad, caso que dio un giro tras admitir ante la autoridad que se trataba de su propio hijo. LIDIET MEXICANO

El exfuncionario municipal admitió haber mentido sobre el supuesto abandono del recién nacido en la colonia Libertad; se sometió a un juicio abreviado y permanecerá seis años bajo medidas cautelares

CASTAÑOS, COAH.- Elías “N”, paramédico de Castaños, simuló el abandono de su propio hijo y posteriormente reconoció ante la autoridad judicial que el supuesto hallazgo del recién nacido en la colonia Libertad fue una mentira.

Por estos hechos, el ex empleado municipal se sometió a un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 638/2026 por el delito de declaraciones falsas, a través del cual se determinó que continuará en libertad sujeto a diversas medidas de vigilancia.

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Entre las condiciones impuestas por la autoridad judicial se encuentra el uso de un brazalete electrónico, además de la obligación de acudir a firmar cada seis meses ante la Unidad de Medidas Cautelares.

De acuerdo con la resolución, Hernández Flores permanecerá bajo este esquema de vigilancia durante un periodo de seis años, luego de admitir su responsabilidad en la simulación del hallazgo del menor.

$!El ex empleado municipal aceptó su responsabilidad por el delito de declaraciones falsas, por lo que continuará en libertad condicional con la obligación de acudir a firma periódica.
El ex empleado municipal aceptó su responsabilidad por el delito de declaraciones falsas, por lo que continuará en libertad condicional con la obligación de acudir a firma periódica. LIDIET MEXICANO

Durante el proceso, el imputado declaró que el recién nacido era hijo suyo y de su pareja, Damaris, lo que modificó el rumbo de la investigación al confirmarse que el bebé nunca estuvo expuesto a un abandono real en la vía pública.

Aunque reconoció los hechos, el paramédico no ingresará a prisión y enfrentará en libertad las medidas impuestas por el juez.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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