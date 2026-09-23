Paramédico de Castaños que simuló el hallazgo de su propio hijo evitará la cárcel, pero usará brazalete

CASTAÑOS, COAH.- Elías “N”, paramédico de Castaños, simuló el abandono de su propio hijo y posteriormente reconoció ante la autoridad judicial que el supuesto hallazgo del recién nacido en la colonia Libertad fue una mentira. Por estos hechos, el ex empleado municipal se sometió a un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 638/2026 por el delito de declaraciones falsas, a través del cual se determinó que continuará en libertad sujeto a diversas medidas de vigilancia.

Entre las condiciones impuestas por la autoridad judicial se encuentra el uso de un brazalete electrónico, además de la obligación de acudir a firmar cada seis meses ante la Unidad de Medidas Cautelares. De acuerdo con la resolución, Hernández Flores permanecerá bajo este esquema de vigilancia durante un periodo de seis años, luego de admitir su responsabilidad en la simulación del hallazgo del menor.

Durante el proceso, el imputado declaró que el recién nacido era hijo suyo y de su pareja, Damaris, lo que modificó el rumbo de la investigación al confirmarse que el bebé nunca estuvo expuesto a un abandono real en la vía pública. Aunque reconoció los hechos, el paramédico no ingresará a prisión y enfrentará en libertad las medidas impuestas por el juez.