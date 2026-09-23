Monclova: dan más tiempo a postores de AHMSA para acreditar garantía antes de la subasta

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    Monclova: dan más tiempo a postores de AHMSA para acreditar garantía antes de la subasta
    El plazo ampliado para acreditar la garantía vence a las 23:59 horas de este miércoles 23 de septiembre. ARCHIVO

La sindicatura solicitó la prórroga para evitar que la segunda subasta de AHMSA y Minosa quede nuevamente desierta; el plazo vence este miércoles a las 23:59 horas

MONCLOVA, COAH.- El proceso para la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) de Monclova, Coahuila, se prolongó nuevamente, luego de que se ampliara hasta las 23:59 horas de este miércoles 23 de septiembre el plazo para que los seis postores precalificados acrediten la garantía de seriedad requerida para participar en la puja.

Las autoridades judiciales extendieron el plazo para que los seis postores calificados depositen la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-quien-es-octavio-pous-escalante-el-postor-sin-rostro-de-ahmsa-DB23667334

Esta prórroga fue solicitada por la sindicatura encabezada por Víctor Aguilera. La ampliación del plazo mantiene vigente el calendario establecido para la subasta, programada este viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, en el auditorio del edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México.

El objetivo prioritario es evitar que la subasta se declare desierta debido a que ninguno de los interesados ha exhibido los fondos requeridos al cierre del plazo inicial.

Hasta este mediodía de miércoles no existe confirmación pública sobre cuántos de los postores acreditaron la garantía o si alguno ya presentó la documentación y el respaldo financiero durante las últimas horas del plazo ampliado.

Los interesados precalificados son: Argentem Creek Partners, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), Trust Empresarial Mexicano, Compañía Yepal, Lance Internacional-Grupo Metals-Mex y Octavio Pous Escalante.

En Monclova, la atención se mantiene sobre un procedimiento que involucra el futuro de los activos de AHMSA y Minosa y las expectativas económicas de la región centro. Miles de familias permanecen a la expectativa de la subasta, con la esperanza de que una venta permita abrir una nueva etapa para la empresa, recuperar empleos y avanzar en los adeudos laborales pendientes.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de AHMSA, señaló este miércoles que los trabajadores y sus familias ya no están en condiciones de esperar otro proceso que pueda prolongar la incertidumbre durante meses.

“Nosotros lo que queremos es que se venda como sea, ya sea que la agarre el Gobierno Federal o que se queden con ella los acreedores garantizados que tienen esa posibilidad”, expresó.

Este martes, cientos de familiares de extrabajadores y exobreros se unieron en oración desde sus hogares y distintos puntos de Monclova para pedir por un mismo objetivo: que la subasta programada para el 25 de septiembre se concrete.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ahmsa-tiene-que-venderse-de-una-u-otra-forma-ex-obreros-exigen-concretar-la-subasta-AA23677667

Para la audiencia está previsto además el traslado de alrededor de 40 trabajadores y representantes laborales de Monclova a la Ciudad de México, quienes acudirán para estar presentes durante el desarrollo de la subasta y conocer directamente las determinaciones que se tomen en torno a los activos de la acerera.

El escenario se presenta después de un primer intento de venta que quedó desierto a principios de año. Para esta segunda subasta, AHMSA y Minosa serán ofrecidas como una sola unidad productiva, mientras los trabajadores permanecen atentos a la definición de los participantes y al desarrollo de la audiencia del viernes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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