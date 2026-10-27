Mantendrán bloqueo en Carranza; alumnos del Tec Saltillo aplazan diálogo al miércoles

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    Mantendrán bloqueo en Carranza; alumnos del Tec Saltillo aplazan diálogo al miércoles
    Los manifestantes aplazaron hasta el miércoles el siguiente acercamiento con las autoridades educativas. HÉCTOR GARCÍA

Estudiantes permanecerán bloqueando la vialidad en sus dos sentidos al menos durante la noche de este martes y las primeras horas del miércoles, sin un horario confirmado para restablecer las negociaciones para liberarla

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Saltillo mantendrán bloqueado el bulevar Venustiano Carranza al menos durante el resto de este martes y las primeras horas del miércoles, después de que dos encuentros con la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, concluyeran sin acuerdos suficientes para restablecer la circulación.

El primer acercamiento se realizó este martes alrededor de las 13:00 horas, cuando la directora recibió a un grupo de inconformes junto con su equipo de directores de las diferentes áreas del plantel. También la acompañaron Jesús Guerrero, en representación del Ayuntamiento de Saltillo; Conrado Zapata, de Icojuve; y David Tovar, de la Secretaría de Gobierno del Estado.

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La directora explicó que, durante el primer encuentro en el Centro de Información, su equipo escuchó a los alumnos y proporcionó respuestas y orientaciones sobre el pliego. Posteriormente acudió al bloqueo a petición de los propios estudiantes.

Alrededor de las 16:00 horas Sánchez Ruiz salió al bulevar para escuchar al resto de los estudiantes. El diálogo se prolongó hasta aproximadamente las 17:30 horas y surgieron nuevas demandas que no pudieron resolverse en el momento.

Los manifestantes, por lo tanto, decidieron dedicar el resto de la jornada a organizar sus solicitudes y aplazar hasta el miércoles el diálogo con las autoridades educativas. Al concluir el encuentro no había una fecha ni hora confirmada para liberar la vialidad.

“Pidieron que viniera para acá, entonces, pues estoy atendiendo la petición. Ellos están argumentando que hasta el día de mañana quieren volver a platicar, que aparentemente quieren tomarse el día de hoy para ponerse de acuerdo”, explicó Sánchez Ruiz.

La directora manifestó que su intención era recibir el pliego petitorio este mismo martes por la noche para revisar los planteamientos, ofrecer respuestas y avanzar hacia una solución pronta al cierre.

$!La directora Ania Sánchez Ruiz escuchó las peticiones de los estudiantes.
La directora Ania Sánchez Ruiz escuchó las peticiones de los estudiantes. ANTONIO SANTOS

“Yo quisiera que hoy mismo (martes) nos entreguen el pliego petitorio para poder llegar a una solución, para poderles contestar, pero vamos a esperar a ver qué nos comentan el resto del día”, declaró.

Sobre las solicitudes relacionadas con denuncias de acoso laboral, misoginia y abusos por parte de docentes y posibles bajas de personal, explicó que existen procedimientos jurídicos cuya resolución no depende exclusivamente de la dirección del campus, sino de otras instancias y de los pasos establecidos para cada caso.

“Hay muchos procesos que se tienen que entender que no dependen de nosotros”, señaló. Añadió que no puede comprometerse a aplicar reglas distintas a las que rigen a la institución. “Lamentablemente, no somos una universidad autónoma. Hay un proceso que seguir”.

Sánchez Ruiz reconoció la necesidad de reforzar la información sobre esos procedimientos, incluso mediante materiales explicativos, para que los estudiantes conozcan cómo se atienden sus planteamientos y qué instancias intervienen.

También propuso integrar un grupo de representantes que facilite la comunicación entre quienes participan en las reuniones y quienes permanecen sobre Venustiano Carranza para unificar un sólo pliego de demandas.

Abren diálogo estudiantes del TecNM Saltillo; mantienen bloqueo en Carranza

“Yo veo chavos preocupados por su Tec, preocupados por el futuro del mismo. Insisto, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo”, sostuvo la directora.

La reapertura quedó pendiente de la decisión de los manifestantes y del siguiente acercamiento sin que se hubiera pactado una fecha y hora definida.

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Antonio Santos

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