Cobra forma Carnes Ramos Sur en Saltillo; ‘inauguración dependerá del avance de obra’

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    Cobra forma Carnes Ramos Sur en Saltillo; ‘inauguración dependerá del avance de obra’
    La construcción lleva aproximadamente un año en proceso y actualmente la estructura ya muestra la característica forma semicircular de los establecimientos de la cadena. FRANCISCO MUÑIZ

La cadena regiomontana construye su segunda sucursal en la capital, en el sector sur de la ciudad; aunque anteriormente se había estimado su apertura para septiembre, la empresa aún no define una fecha

Luego de que a finales de noviembre de 2024 Carnes Ramos inaugurara su primera sucursal en Saltillo, la cadena regiomontana avanza en la construcción de un segundo establecimiento en el sur de la ciudad, aunque por ahora no existe una fecha definida para su apertura.

La nueva sucursal se construye sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, entre las calles Hyades y San Isidro, en la colonia La Estrella Ampliación, una zona donde desde hace aproximadamente un año se observa maquinaria y trabajos de construcción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/carnes-ramos-aterriza-en-saltillo-la-espera-llega-a-su-fin-AB14157474

El inmueble ya comienza a tomar la característica forma de medio círculo que distingue a los establecimientos de la cadena, por lo que la obra es cada vez más visible para quienes circulan por este sector de Saltillo.

A finales de 2025, trabajadores que participaban en la construcción señalaron que la apertura podría concretarse en septiembre de este año. Sin embargo, los trabajos aún no han concluido.

Al ser consultada sobre la fecha de apertura, la empresa confirmó que esta dependerá del avance de la obra, por lo que hasta el momento no fue posible establecer un día o mes para el inicio de operaciones, pese a versiones recientes que apuntaban a noviembre como posible fecha.

Esta será la segunda sucursal de Carnes Ramos en Saltillo y la primera fuera de Nuevo León fue precisamente la instalada en la capital coahuilense en 2024.

$!No existe una fecha oficial de apertura, ya que la empresa señaló que dependerá del avance de los trabajos.
No existe una fecha oficial de apertura, ya que la empresa señaló que dependerá del avance de los trabajos. FRANCISCO MUÑIZ

La decisión de llegar a Saltillo respondió, entre otros factores, a la presencia de clientes originarios de esta ciudad entre quienes acudían a sus establecimientos en el área metropolitana de Monterrey, siendo entre el 10 y 15 por ciento de su clientela en las sucursales del estado vecino.

El establecimiento se sumaría a la actividad económica de una de las zonas con mayor concentración poblacional de la ciudad, donde en los últimos años han aumentado los comercios y servicios dirigidos a los habitantes del sur de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/construyen-nueva-sucursal-de-carnes-ramos-al-sur-de-saltillo-BO18256698

Si se concreta su apertura, esta sería la sucursal número 23 de Carnes Ramos en la región, de acuerdo con el número de establecimientos que reporta actualmente la empresa en su sistema de atención telefónica.

Por ahora, la construcción continúa y será el avance de los trabajos el que determine cuándo la nueva sucursal podrá abrir sus puertas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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