Parras: aseguran arma blanca y detienen a jóvenes tras homicidio en riña (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 enero 2026
    Parras: aseguran arma blanca y detienen a jóvenes tras homicidio en riña (video)
    El detenido fue trasladado a Saltillo para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente. FOTO: PEDRO PESINA

Las acciones incluyeron cateos simultáneos en distintos domicilios, así como el traslado de varios detenidos —entre ellos mujeres y hombres— a Saltillo

La noche del domingo, operativos de varias corporaciones catearon diversos domicilios en el sector Valle de Parras, donde se aseguraron algunos paquetes, cuyo contenido no ha sido informado hasta el momento.

La movilización contó con la participación de elementos de la Policía del Estado, policías municipales, agentes de Criminalística y personal de la Unidad Especializada de Investigación (UEI).

TE PUEDE INTERESAR: FGE confirma detención de joven de 22 años por homicidio tras riña en Parras

Horas más tarde, se dio a conocer que el operativo coordinado regresó a la privada Hacienda del Rosario, alrededor de la 01:00 horas, donde fue detenido Juan, de aproximadamente 18 años de edad, señalado como el presunto agresor de Ángel.

Durante la mañana de este lunes, a temprana hora, el detenido fue trasladado a la ciudad de Saltillo para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se continúe con el proceso legal por su presunta participación en una riña ocurrida durante el evento de los Bikers.

$!Elementos de distintas corporaciones participaron en los cateos realizados en el sector Valle de Parras.
Elementos de distintas corporaciones participaron en los cateos realizados en el sector Valle de Parras. FOTO: PEDRO PESINA

Otros detenidos también fueron trasladados cerca del mediodía de este lunes: dos mujeres y cuatro hombres más. Entre las mujeres se menciona a Viviana, ex trabajadora de la Agencia de Investigación Criminal, quien se desempeñaba como psicóloga, señalada por presuntamente evadir información relacionada con un familiar involucrado en estos hechos.

$!El arma blanca asegurada fue localizada entre la maleza en una vialidad de la Zona Centro.
El arma blanca asegurada fue localizada entre la maleza en una vialidad de la Zona Centro. FOTO: PEDRO PESINA

Asimismo, fue asegurada el arma blanca, la cual se encontraba entre la maleza de una canaleta de un domicilio. El objeto aún presentaba restos de sangre y fue localizado sobre la calle Morelos, en el cruce con Óscar Flores Tapia, en la Zona Centro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
homicidios

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted