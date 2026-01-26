Parras: aseguran arma blanca y detienen a jóvenes tras homicidio en riña (video)

La noche del domingo, operativos de varias corporaciones catearon diversos domicilios en el sector Valle de Parras, donde se aseguraron algunos paquetes, cuyo contenido no ha sido informado hasta el momento. La movilización contó con la participación de elementos de la Policía del Estado, policías municipales, agentes de Criminalística y personal de la Unidad Especializada de Investigación (UEI). TE PUEDE INTERESAR: FGE confirma detención de joven de 22 años por homicidio tras riña en Parras

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Horas más tarde, se dio a conocer que el operativo coordinado regresó a la privada Hacienda del Rosario, alrededor de la 01:00 horas, donde fue detenido Juan, de aproximadamente 18 años de edad, señalado como el presunto agresor de Ángel. Durante la mañana de este lunes, a temprana hora, el detenido fue trasladado a la ciudad de Saltillo para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de que se continúe con el proceso legal por su presunta participación en una riña ocurrida durante el evento de los Bikers.

Otros detenidos también fueron trasladados cerca del mediodía de este lunes: dos mujeres y cuatro hombres más. Entre las mujeres se menciona a Viviana, ex trabajadora de la Agencia de Investigación Criminal, quien se desempeñaba como psicóloga, señalada por presuntamente evadir información relacionada con un familiar involucrado en estos hechos.