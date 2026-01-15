Abre UAdeC cursos sabatinos de Iniciación Musical para todas las edades en Campus Arteaga

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela Superior de Música, lanzó la convocatoria para sus cursos sabatinos de Iniciación Musical, una alternativa formativa dirigida a la comunidad universitaria y al público en general que busca iniciar o fortalecer su acercamiento a la música desde una perspectiva integral.

Los cursos darán inicio el próximo 17 de enero de 2026 y se impartirán de manera presencial en las instalaciones de la Escuela Superior de Música, ubicadas en Ciudad Universitaria, Campus Arteaga. Las sesiones se realizarán los sábados, con una duración de una hora, en un horario flexible que va de 09:00 a 14:00 horas, para facilitar la participación de personas de distintas edades.

La oferta académica contempla la enseñanza de guitarra acústica y eléctrica, bajo eléctrico, piano, trompeta, violín, acordeón, ukulele y canto, bajo la guía de docentes especializados y estudiantes de semestres avanzados del plantel. Cada curso tiene un costo de mil 200 pesos, con una duración total de 10 sábados consecutivos.

Los programas están dirigidos a personas a partir de los siete años de edad, y existe la posibilidad de inscribirse en más de una clase, siempre que los horarios no se empalmen y se realice el pago correspondiente por cada instrumento o área elegida.

Las inscripciones se llevarán a cabo de forma presencial en la Escuela Superior de Música, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Campus Arteaga. Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al (844) 300 89 36, o acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria, carretera a México Km. 13, Arteaga, Coahuila.

La iniciación musical es concebida como un proceso educativo que introduce a niñas, niños, adolescentes y adultos al mundo de la música mediante la exploración instrumental, la corporalidad, lo visual y la escucha activa, con el objetivo de propiciar un aprendizaje orgánico, sensible y efectivo desde las primeras etapas de formación.