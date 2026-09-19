Participan 109 mil personas en simulacro nacional en Coahuila

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    Participan 109 mil personas en simulacro nacional en Coahuila
    En 35 municipios se realizaron ejercicios de evacuación como parte del simulacro nacional. CORTESÍA

El ejercicio se realizó en 35 municipios bajo una hipótesis de sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Nuevo León

Más de 109 mil personas participaron este sábado en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en Coahuila, realizado en mil 706 inmuebles de 35 municipios, bajo una hipótesis de sismo para la región noreste del país.

El ejercicio, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, se desarrolló en el marco del Día Nacional de Protección Civil y en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

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En la entidad participaron 109 mil 420 personas. De los mil 706 inmuebles registrados, mil 197 correspondieron al sector privado, 398 al ámbito federal, 69 al estatal y 42 al municipal.

PONEN A PRUEBA PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

Durante el simulacro se realizaron evacuaciones y concentraciones en puntos de reunión, con el propósito de revisar la aplicación de los protocolos y detectar aspectos que requieren ajustes ante una eventual emergencia.

$!El ejercicio en Coahuila contempló una hipótesis de sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.
El ejercicio en Coahuila contempló una hipótesis de sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. CORTESÍA

Entre los elementos evaluados estuvieron los sistemas de alerta, tiempos de respuesta, rutas de evacuación, organización de los participantes y coordinación de las brigadas internas de protección civil.

Para la zona noreste, donde se encuentra Coahuila, el ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/participan-cerca-de-30-mil-personas-en-simulacros-de-saltillo-NM23589646

El escenario permitió a instituciones públicas, empresas y otros participantes poner a prueba sus procedimientos de actuación y revisar su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia.

$!En 35 municipios se realizaron ejercicios de evacuación como parte del simulacro nacional.
En 35 municipios se realizaron ejercicios de evacuación como parte del simulacro nacional. CORTESÍA

Además de evaluar los protocolos, el ejercicio buscó reforzar entre la población la importancia de identificar los riesgos de su entorno y conocer qué hacer antes, durante y después de una emergencia.

A través de la Subsecretaría de Protección Civil, el Gobierno de Coahuila señaló que continuará con las acciones de prevención y coordinación entre autoridades, instituciones, empresas y sociedad.

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