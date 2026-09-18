Participan cerca de 30 mil personas en simulacros de Saltillo

En Saltillo se realizaron un total de 329 simulacros con la participación de cerca de 30 mil personas, como parte de las actividades relacionadas con el Día Nacional de Protección Civil. Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en estos ejercicios participaron dependencias, empresas, comercios, instituciones educativas y los tres órdenes de gobierno.

“Participaron dependencias, empresas, comercios, instituciones educativas y los 3 órdenes de gobierno. Gracias a todas las personas que participaron y por tomar muy en serio este trabajo preventivo, recordamos que prevenir es vivir”, dijo. Como parte de estas actividades, en la Presidencia Municipal de Saltillo se realizó un simulacro con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro. En el ejercicio fueron evacuadas cerca de 650 personas en un tiempo aproximado de cuatro minutos y 30 segundos. Silvia Arellano Rodríguez, vocal de capacitación de la Unidad Interna, señaló que cada año personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos capacita a las brigadas que operan en la Presidencia Municipal.

Explicó que los brigadistas se identifican mediante chalecos de distintos colores: rojo para incendios; amarillo para búsqueda y rescate; verde para evacuación y repliegue; y blanco para primeros auxilios. “Gracias al personal de Presidencia que participa como brigadista, hoy reafirmamos que las personas con las que trabajamos son importantes, su vida vale para quienes, sin esperar nada a cambio, decidimos formar parte de estas brigadas, acción que contribuye, sin lugar a dudas, a generar una sociedad solidaria”, dijo.

También se llevó a cabo un simulacro en el Instituto Tecnológico de Saltillo, bajo una hipótesis de amenaza de bomba. En este ejercicio participaron más de 4 mil 500 personas, entre alumnado y personal docente. Los simulacros forman parte de las actividades de preparación ante posibles situaciones de emergencia y permiten practicar protocolos de evacuación y respuesta.

Temas

Simulacros

Localizaciones

Coahuila Saltillo

