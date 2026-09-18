Temen que subasta de AHMSA no se realice; piden respaldo del Gobierno Federal

MONCLOVA, COAH.- A menos de una semana de que se lleve a cabo la subasta de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), crece la incertidumbre ante la versión de que ninguno de los seis postores interesados en el proceso habría realizado todavía el depósito de garantía requerido para poder participar. Jorge Mtanous, presidente de Canacintra Monclova, señaló que la información no es oficial, sin embargo ha trascendido que hasta el día de hoy se tenía conocimiento de que ninguno de los seis posibles postores había cumplido con este requisito.

“Hasta el día de hoy no ha habido nadie de los seis interesados que haya hecho su depósito de garantía; esperemos que lo hagan el día de hoy porque está acabando el tiempo”, comentó. Explicó que todavía existe oportunidad para que los interesados cumplan con este requisito hasta el próximo lunes, por lo que confió en que al menos uno concrete el depósito y permita que el proceso avance.

El dirigente empresarial destacó que el hecho de que seis empresas hayan mostrado interés en participar había generado nuevamente expectativas entre los trabajadores y el sector productivo de Monclova, aunque reconoció que todo dependerá de que cumplan con las condiciones establecidas. “Esperemos que de aquí al lunes ya se cuente con esos depósitos y que realmente se lleve a cabo”, expresó. Mtanous consideró que posiblemente dos o tres de los interesados podrían llegar hasta la etapa final de la subasta, lo que permitiría avanzar hacia una solución para AHMSA y, principalmente, para los trabajadores que permanecen a la espera de sus liquidaciones. Sin embargo, advirtió que si ninguno de los interesados realiza el depósito de garantía y el proceso vuelve a quedar sin efecto, no tendría sentido continuar prolongando los tiempos con nuevos procedimientos. PLANTEA LA ALTERNATIVA DE ASIGNACIÓN DIRECTA Ante este escenario, planteó que se analice una alternativa como la asignación directa al interesado que presente mayores condiciones para adquirir la empresa, al acreedor o a un grupo que pueda concretar la operación. “Para que no se alargue más el tiempo, que sea una designación directa al interesado más fuerte, al acreedor o al grupo y que, con la voluntad de la presidenta de la República, se pueda concretar algo”, señaló. El presidente de Canacintra sostuvo que el Gobierno Federal tendrá un papel fundamental para destrabar el proceso y generar las condiciones necesarias para que AHMSA pueda reactivarse. La problemática, dijo, no solamente afecta a los extrabajadores que esperan sus liquidaciones, sino también a empresas y talleres de la región que quedaron con importantes adeudos tras la crisis de la acerera.

Explicó que algunos proveedores tuvieron que buscar nuevos mercados e incluso comenzar a exportar para mantenerse activos, mientras que otros no pudieron resistir el impacto económico y terminaron cerrando. Por ello, consideró urgente que exista una definición y que el proceso no continúe prolongándose, pues la reactivación de AHMSA también representaría una oportunidad para recuperar empleos y parte de la actividad económica de Monclova y la Región Centro. “Ya no podemos esperar más, todo depende de la voluntad de la Presidenta para que esto se lleve a cabo”, enfatizó. Mtanous aclaró que Canacintra no cuenta con los nombres de las seis empresas interesadas y que por ahora solamente se conoce la cantidad de posibles postores, por lo que pidió esperar a que concluya el plazo para confirmar quiénes cumplen con el depósito y pueden participar en la subasta programada para el 25 de septiembre.

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