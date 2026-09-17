$!Participan más de 4,500 alumnos en simulacro por amenaza de bomba en el Tec de Saltillo

Más de 4,500 estudiantes, docentes y trabajadores del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo (TecNM-Saltillo) fueron evacuados este miércoles durante un simulacro de amenaza de bomba que movilizó a brigadistas y corporaciones de seguridad y auxilio. El ejercicio comenzó a las 9:00 horas, con la activación del código rojo en cuatro áreas: el edificio principal, las oficinas administrativas y los campus Miravalle y Boillot o Elite. Desde estos puntos, la comunidad tecnológica fue dirigida hacia el estadio Carlos Roldán Sanders, establecido como punto de reunión.





De acuerdo con el reporte final presentado por Juan Carlos Garay, responsable de la Unidad Interna de Protección Civil, participaron poco más de 4,500 personas, con el apoyo de 230 brigadistas pertenecientes a las áreas de búsqueda y salvamento, evacuación, combate de incendios y primeros auxilios. El desalojo de las diferentes áreas se realizó en aproximadamente tres minutos, mientras que el procedimiento completo hasta concentrar a los participantes en el estadio tomó alrededor de 15 minutos. El ejercicio concluyó sin personas lesionadas. El TecNM-Saltillo informó además que se convirtió en el único plantel del sistema del Tecnológico Nacional de México en realizar esta evacuación, en el marco de las actividades de preparación y fortalecimiento de la cultura de Protección Civil.

SIMULARON AMENAZAS DESDE UN DÍA ANTES La hipótesis planteada para el ejercicio contempló que desde un día antes se recibieran llamadas y mensajes advirtiendo sobre la presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones. La mañana de este miércoles continuaron las amenazas simuladas y, minutos antes de las 9:00 horas, se recibió una última advertencia sobre una supuesta detonación próxima, por lo que se activó el código rojo y comenzó la evacuación. Como parte del ejercicio, una unidad de apoyo del Ejército Mexicano localizó el supuesto artefacto explosivo en el Centro de Información del Tecnológico y procedió a desactivarlo, siguiendo los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de la comunidad. En el operativo participaron además Bomberos y Protección Civil Municipal, junto con la Unidad Interna de Protección Civil “Juan de la Cruz” del propio Tecnológico.

TEC MANTIENE PROTOCOLOS PERMANENTES La directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, explicó en entrevista que la institución mantiene comunicación directa con autoridades municipales y estatales de Protección Civil y cuenta con brigadistas integrados por estudiantes que realizan su servicio social, así como por docentes. También dispone de primeros respondientes que han recibido capacitación en primeros auxilios y otros protocolos para actuar ante una eventual emergencia. “No es un protocolo que solamente se hace, vamos a decirlo, en este mes, sino en todos los eventos”, señaló Sánchez Ruiz. La directora explicó que ahora esperarán la retroalimentación de las corporaciones que participaron en el simulacro para conocer si existen aspectos que deban reforzarse. “Si hay alguna observación que hay que atender, la vamos a atender”, afirmó. La Unidad Interna de Protección Civil del TecNM-Saltillo inició actividades en 2013 y sus integrantes reciben capacitación de manera permanente.

DETECTAN SALIDAS ANTICIPADAS Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Juan Francisco Martínez Ávalos, señaló que una de las observaciones realizadas durante el ejercicio fue que algunos jóvenes comenzaron a abandonar las instalaciones antes de la activación formal del simulacro. “Algunos jóvenes empezaron a salir un poco antes, quizás se hayan enterado”, comentó. Ante ello, recomendó que la comunidad participe respetando los tiempos establecidos para conseguir que estos ejercicios reproduzcan de la manera más cercana posible las condiciones de una emergencia real. Martínez Ávalos señaló además que Protección Civil recomienda realizar al menos dos simulacros al año en espacios donde exista concentración de trabajadores y visitantes, con el objetivo de que las personas conozcan cómo actuar frente a una contingencia.

El ejercicio se llevó a cabo en el marco de la conmemoración de la formación de la Unidad de Protección Civil Federal, surgida después del sismo de 1985 en Ciudad de México.