Pase Turístico de NL: así puedes tramitarlo desde Coahuila

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    Pase Turístico de NL: así puedes tramitarlo desde Coahuila
    El Gobierno de Nuevo León implementará un Pase Turístico obligatorio para vehículos con placas foráneas que circulen temporalmente por la entidad. CUARTOSCURO

El Gobierno de Nuevo León implementará un Pase Turístico digital y gratuito para vehículos con placas foráneas que circulen en la entidad, el cual podrá tramitarse en línea a través del Instituto de Control Vehicular

MONTERREY, NL.- El Gobierno de Nuevo León pondrá en marcha un nuevo requisito para los vehículos con placas foráneas que circulen dentro de la entidad: un “Pase Turístico” que deberá tramitarse previamente por medios digitales ante el Instituto de Control Vehicular (ICV).

La medida forma parte de una estrategia estatal enfocada en mantener un mayor control sobre las unidades que ingresan al estado provenientes de otras entidades del país, particularmente ante el crecimiento del flujo vehicular que registra la zona metropolitana de Monterrey.

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De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades estatales, el trámite será completamente gratuito y podrá realizarse de manera digital a través de las plataformas oficiales del Instituto de Control Vehicular, evitando así traslados presenciales o pagos adicionales para los automovilistas.

El Pase Turístico tendrá una vigencia variable de entre uno y 30 días, dependiendo de las necesidades del conductor. No obstante, hasta el momento el Gobierno estatal no ha precisado si el permiso podrá tramitarse de manera recurrente o si existirá algún límite de uso para los visitantes frecuentes.

Además, las autoridades señalaron que el documento será personal e intransferible, quedando vinculado directamente a la licencia del conductor y al número de placas del vehículo registrado en la solicitud.

REQUISITOS PARA OBTENER EL PASE

Para realizar el trámite, los conductores deberán contar con la siguiente documentación e información:

Tarjeta de circulación vigente. Licencia de conducir. Póliza de seguro vigente.Datos de contacto para emergencias.

El Gobierno estatal indicó que toda esta información será integrada a una base de datos que permitirá identificar a las unidades foráneas que ingresen temporalmente a Nuevo León.

PASO A PASO PARA TRAMITAR EL PASE TURÍSTICO

El procedimiento deberá realizarse en línea y contempla las siguientes etapas:

Ingresar a la página oficial del Instituto de Control Vehicular (ICV).

Aceptar el aviso de privacidad y los términos y condiciones del servicio.

Capturar los datos personales del conductor y la información del vehículo.

Seleccionar el periodo de vigencia del pase, el cual podrá ser de uno a 30 días.

Registrar las fechas de entrada y salida del estado.

Descargar e imprimir el Pase Turístico.

Colocar el documento en un lugar visible del vehículo mientras permanezca circulando en Nuevo León.

Aunque la autoridad estatal aún no ha detallado cuándo comenzará formalmente la aplicación de esta disposición ni las posibles sanciones para quienes incumplan con el trámite, el anuncio ya ha generado interés y dudas entre conductores de estados vecinos que frecuentemente viajan a Monterrey por motivos laborales, comerciales o turísticos.

La implementación del Pase Turístico se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno de Nuevo León en materia de movilidad, control vehicular y seguridad vial, en un contexto donde el crecimiento urbano y el incremento del parque vehicular continúan representando uno de los principales retos para la entidad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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