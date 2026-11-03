Peatones tendrán prioridad en nuevo reglamento de tránsito de Saltillo; lleva dos meses en revisión operativa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Peatones tendrán prioridad en nuevo reglamento de tránsito de Saltillo; lleva dos meses en revisión operativa
    La propuesta contempla establecer reglas para la circulación de scooters, motonetas y unidades eléctricas, con prioridad en la protección de los peatones. IA

El proyecto lleva dos meses en revisión técnica y contempla regular scooters, vehículos eléctricos y motonetas de bajo cilindraje para reforzar la seguridad vial

El proyecto para el nuevo Reglamento de Tránsito de Saltillo se encuentra en revisión por las áreas operativas correspondientes del Ayuntamiento, según informó el regidor integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Medrano.

El edil aclaró la temporalidad del trámite técnico en las dependencias municipales, precisando que la propuesta suma dos meses en análisis especializado, a la espera de sus dictámenes finales para proceder.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila

La normativa busca regular la circulación de vehículos menores para salvaguardar la vida de las personas. La regulación se orientará hacia scooters, unidades eléctricas y motonetas de bajo cilindraje que transitan por vialidades principales.

Medrano puntualizó que el enfoque del reglamento responde a las directrices de movilidad vigentes, estableciendo una jerarquía clara donde la protección peatonal representa el eje fundamental de la infraestructura vial.

“No hablábamos en aquella ocasión de prohibir a las motocicletas, sino del cilindraje, de los cilindrajes menores. Háblese scooters, las motitos eléctricas, las motonetas de 50 centímetros o de 90, esas son las que corren un poquito más de peligro”, explicó Medrano.

“La prioridad es el peatón. Hay una pirámide a nivel nacional, a nivel federal de prioridades y la prioridad número uno es el peatón. Desde cruces peatonales, puentes peatonales, todo esto considera el reglamento”, concluyó el regidor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
Reglamento De Tránsito

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Bota y veta al voto

Bota y veta al voto
true

Coahuila: Pepe Ganem y la fábula del pajarito y la vaca
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
Los celulares están restringidos en las aulas de educación básica a partir de este martes.

Arranca hoy la restricción de celulares en escuelas
El gobernador Manolo Jiménez afirma que el objetivo es mantener a la entidad como un destino competitivo para la inversión.

Atrae Coahuila 222 inversiones por 200 mil millones de pesos
Juan Valencia no pudo aprovechar una oportunidad frente al arco que pudo cambiar el rumbo del partido. Santos Laguna se impuso 1-0 en el TSM, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa
Impacto del Learjet 60 en Florida, Estados Unidos.

“Mayday, mayday”: Filtran desgarrador audio previo al accidente de Learjet 60
Mapa que muestra la isla atacada por Estados Unidos en Irán.

E.U ataca la isla de Qeshm en Irán tras tensiones en el estrecho de Ormuz