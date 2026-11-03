Peatones tendrán prioridad en nuevo reglamento de tránsito de Saltillo; lleva dos meses en revisión operativa

El edil aclaró la temporalidad del trámite técnico en las dependencias municipales, precisando que la propuesta suma dos meses en análisis especializado, a la espera de sus dictámenes finales para proceder.

El proyecto para el nuevo Reglamento de Tránsito de Saltillo se encuentra en revisión por las áreas operativas correspondientes del Ayuntamiento, según informó el regidor integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Medrano.

La normativa busca regular la circulación de vehículos menores para salvaguardar la vida de las personas. La regulación se orientará hacia scooters, unidades eléctricas y motonetas de bajo cilindraje que transitan por vialidades principales.

Medrano puntualizó que el enfoque del reglamento responde a las directrices de movilidad vigentes, estableciendo una jerarquía clara donde la protección peatonal representa el eje fundamental de la infraestructura vial.

“No hablábamos en aquella ocasión de prohibir a las motocicletas, sino del cilindraje, de los cilindrajes menores. Háblese scooters, las motitos eléctricas, las motonetas de 50 centímetros o de 90, esas son las que corren un poquito más de peligro”, explicó Medrano.

“La prioridad es el peatón. Hay una pirámide a nivel nacional, a nivel federal de prioridades y la prioridad número uno es el peatón. Desde cruces peatonales, puentes peatonales, todo esto considera el reglamento”, concluyó el regidor.