Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirma presunto ataque de Irán a embajada de EU en Riad

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó un ataque con drones en la Embajada de Estados Unidos en Riad, lo que derivó en un “pequeño incendio y daños menores al edificio”. Durante la tarde de este lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes el inicio de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos en Israel. TE PUEDE INTERESAR: Irán cierra el Estrecho de Ormuz para bloquear tránsito marítimo de petróleo Hasta el momento, se desconoce algún comunicado por parte de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. ATAQUES DE IRÁN A BASES ESTADOUNIDENSES Según se ha reportado, una decena de drones impactaron la base naval estadounidense de Arifjan, en Kuwait, y otro ataque se dirigió contra “uno de los puntos de concentración” de personal estadounidense en Dubái, con la expectativa de que haya víctimas mortales.

Más de 555 personas han muerto en la República Islámica como consecuencia de los bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos, de acuerdo con la Media Luna Roja; entre las víctimas se encuentran 180 personas que fallecieron tras un ataque contra una escuela en la localidad sureña de Minab. Desde la mañana del sábado, ambos países mantienen ofensivas sobre distintas posiciones iraníes con el argumento de desmantelar sus arsenales y su producción de misiles balísticos, así como terminar con el régimen de los ayatolás.

DIFUNDEN IMÁGENES DE ATAQUES CON MISILES Y ACTIVAN ALTAVOCES DE ATAQUES La televisión estatal iraní difundió imágenes de presuntos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, así como contra Tel Aviv, como parte de la operación denominada ‘Promesa Verdadera 4’. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio israelí y señalaron que sus sistemas defensivos están en funcionamiento; hasta el momento, no se han reportado impactos ni víctimas.

En Kuwait, la agencia oficial KUNA confirmó la activación de sirenas, mientras que el ministro de Defensa reportó la detección de 178 misiles balísticos y 384 drones desde el inicio del conflicto, con saldo de 27 militares heridos. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que sus defensas aéreas repelen una andanada de misiles balísticos iraníes. En tanto, el Ministerio de Defensa de Catar aseguró haber interceptado dos proyectiles antes de que impactaran en su territorio y subrayó que el Ejército catarí “posee capacidades y recursos totales» para «defender su soberanía”. TE PUEDE INTERESAR: ¿Ponen a prueba el derecho internacional los ataques de EU e Israel a Irán? En este contexto de escalada regional, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con dos drones, lo que provocó un “pequeño incendio y daños menores al edificio”. Los ataques coinciden con nuevos bombardeos israelíes sobre Teherán, dirigidos contra la Corporación de Radiodifusión de Irán y otras zonas de la capital. La televisión iraní informó que partes del complejo ubicado en el distrito norteño de Evin resultaron alcanzadas, aunque la transmisión continuó sin interrupciones. Con información de EFE

