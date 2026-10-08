Personal del IMSS Saltillo se suma a movilizaciones en CDMX tras rechazar aumento salarial del 2.9%

La inconformidad surgió tras la negociación de un ajuste salarial que el personal calificó como engañoso, al representar un incremento real de apenas 2.9%, frente a una inflación prevista superior al 4%.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscritos a la Clínica 2 de Saltillo se han sumado a las protestas y movilizaciones realizadas en la Ciudad de México y otros estados para exigir mejoras laborales y salariales.

RECHAZAN AJUSTE SALARIAL Y DENUNCIAN OPACIDAD SINDICAL

De acuerdo con el testimonio de una enfermera de la Clínica 2 de Saltillo, el aumento anunciado originalmente rondaba el 6%; sin embargo, cerca de 3% se destinó a las Afores, por lo que no impactaría directamente en el salario base del personal.

La inconformidad se intensificó desde el 1 de octubre, cuando los trabajadores rechazaron la propuesta salarial acordada previamente.

Representantes de diversos estados, entre ellos Coahuila, se trasladaron a la capital del país para participar en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y dar seguimiento a las negociaciones con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

No obstante, trabajadores señalaron que durante los encuentros recientes han enfrentado obstáculos operativos y falta de apertura por parte de la representación sindical.

A la exigencia de un aumento salarial directo del 10%, el personal activo y jubilado del IMSS ha sumado la renuncia del líder nacional del SNTSS, Rafael Olivos, así como la realización de un congreso nacional extraordinario.

Solicitan el retorno al régimen anterior de jubilaciones y pensiones y la eliminación del sistema de Afores, asegurando un retiro digno para las nuevas generaciones de trabajadores de la salud.