Personal del IMSS Saltillo se suma a movilizaciones en CDMX tras rechazar aumento salarial del 2.9%

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Coahuila
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    Personal del IMSS Saltillo se suma a movilizaciones en CDMX tras rechazar aumento salarial del 2.9%
    Las protestas se están llevando a cabo en distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Paseo de la Reforma. ESPECIAL

Enfermeras de la Clínica 2 en Saltillo denuncian opacidad en las negociaciones sindicales y exigen un incremento directo del 10%, jubilación digna y abasto de insumos médicos.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscritos a la Clínica 2 de Saltillo se han sumado a las protestas y movilizaciones realizadas en la Ciudad de México y otros estados para exigir mejoras laborales y salariales.

La inconformidad surgió tras la negociación de un ajuste salarial que el personal calificó como engañoso, al representar un incremento real de apenas 2.9%, frente a una inflación prevista superior al 4%.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/personal-del-imss-se-moviliza-en-el-pais-ante-severo-desabasto-medico-LH24011497

RECHAZAN AJUSTE SALARIAL Y DENUNCIAN OPACIDAD SINDICAL

De acuerdo con el testimonio de una enfermera de la Clínica 2 de Saltillo, el aumento anunciado originalmente rondaba el 6%; sin embargo, cerca de 3% se destinó a las Afores, por lo que no impactaría directamente en el salario base del personal.

La inconformidad se intensificó desde el 1 de octubre, cuando los trabajadores rechazaron la propuesta salarial acordada previamente.

Representantes de diversos estados, entre ellos Coahuila, se trasladaron a la capital del país para participar en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) y dar seguimiento a las negociaciones con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

No obstante, trabajadores señalaron que durante los encuentros recientes han enfrentado obstáculos operativos y falta de apertura por parte de la representación sindical.

A la exigencia de un aumento salarial directo del 10%, el personal activo y jubilado del IMSS ha sumado la renuncia del líder nacional del SNTSS, Rafael Olivos, así como la realización de un congreso nacional extraordinario.

Solicitan el retorno al régimen anterior de jubilaciones y pensiones y la eliminación del sistema de Afores, asegurando un retiro digno para las nuevas generaciones de trabajadores de la salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-coahuila-promueve-la-autoexploracion-para-detectar-cambios-en-las-mamas-BH24010450

Por último reclaman resolver el desabasto de medicamentos, garantizar la entrega de material médico de calidad y contratar más personal de salud para atender la demanda en las clínicas.

La movilización mantiene contingentes locales en la Ciudad de México a la espera de que las mesas de negociación con las autoridades federales traduzcan las demandas del personal médico en acuerdos definitivos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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