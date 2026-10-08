Personal del IMSS se moviliza en el país ante severo desabasto médico

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    Personal del IMSS se moviliza en el país ante severo desabasto médico
    CUERNAVACA, MORELOS, 08OCTUBRE2026.- Miembros de la sección XIX del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social marcharon desde la clínica número 1 hasta las instalaciones del sindicato para exigir mejoras salariales, un diálogo entre la base trabajadora y los líderes sindicales; además de exponer que trabajan con pocos insumos medicos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM Margarito Pérez Retana
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    CUERNAVACA, MORELOS, 08OCTUBRE2026.- Miembros de la sección XIX del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social marcharon desde la clínica número 1 hasta las instalaciones del sindicato para exigir mejoras salariales, un diálogo entre la base trabajadora y los líderes sindicales; además de exponer que trabajan con pocos insumos medicos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM Margarito Pérez Retana
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    CUERNAVACA, MORELOS, 08OCTUBRE2026.- Miembros de la sección XIX del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social marcharon desde la clínica número 1 hasta las instalaciones del sindicato para exigir mejoras salariales, un diálogo entre la base trabajadora y los líderes sindicales; además de exponer que trabajan con pocos insumos medicos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM Margarito Pérez Retana
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    CUERNAVACA, MORELOS, 08OCTUBRE2026.- Miembros de la sección XIX del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social marcharon desde la clínica número 1 del IMSS hasta las instalaciones del sindicato para exigir mejoras salariales, un diálogo entre la base trabajadora y los líderes sindicales; además de exponer que trabajan con pocos insumos medicos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM Margarito Pérez Retana
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Piden auditar a la institución tras severa falta de herramientas de trabajo en los hospitales de todo el país.

Trabajadores del IMSS marchan en 17 estados para protestar contra la falta de insumos médicos básicos en las clínicas y hospitales del país. La manifestación reúne a personal médico, de enfermería y áreas de apoyo, quienes denuncian que la escasez afecta directamente la atención de los pacientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huracan-isaias-y-tormenta-tropical-simon-dejan-afectaciones-en-costas-del-pais-cierran-puertos-en-el-golfo-de-mexico-y-el-mar-caribe-EH24011342

La falta de insumos obliga al personal a poner de su bolsa para comprar artículos elementales. Médicos y enfermeros reportan que han tenido que pagar por jeringas, gasas, instrumentos de curación, jabón e insumos de limpieza para no detener el servicio en las salas de urgencias y consulta.

Exigen una auditoría urgente a la administración del IMSS para esclarecer el uso del presupuesto asignado a la institución. Los manifestantes piden cuentas claras a las autoridades sobre el manejo de fondos, así como una revisión a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

NO ES UNA PROTESTA A PARTE

Falta de personal y fallas en infraestructura agravan la crisis sanitaria en diversos estados como Jalisco, Chiapas, CDMX, Puebla y Oaxaca. Entre las demandas principales se incluyen el mantenimiento urgente de hospitales, el incremento de personal para reducir la sobrecarga de trabajo y revisiones salariales directas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-no-hay-pruebas-de-vinculo-de-empresas-con-algun-grupo-delictivo-como-acuso-estados-unidos-CG24009865

PIDEN QUE SE SUMEN

Llaman a otros sectores de salud a unirse a las movilizaciones para exigir un sistema público eficiente. Los contingentes hicieron un llamado a los empleados del ISSSTE e IMSS-Bienestar para sumar fuerzas ante las afectaciones operativas en la atención médica nacional.

LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO

De acuerdo con diversos medios digitales, ante la falta de información sobre los avances de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, América Barragán, enfermera general de la Sección 3 de Jalisco, convocó a una serie de bloqueos en distintas avenidas de la Ciudad de México.

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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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