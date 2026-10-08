Personal del IMSS se moviliza en el país ante severo desabasto médico
Piden auditar a la institución tras severa falta de herramientas de trabajo en los hospitales de todo el país.
Trabajadores del IMSS marchan en 17 estados para protestar contra la falta de insumos médicos básicos en las clínicas y hospitales del país. La manifestación reúne a personal médico, de enfermería y áreas de apoyo, quienes denuncian que la escasez afecta directamente la atención de los pacientes.
La falta de insumos obliga al personal a poner de su bolsa para comprar artículos elementales. Médicos y enfermeros reportan que han tenido que pagar por jeringas, gasas, instrumentos de curación, jabón e insumos de limpieza para no detener el servicio en las salas de urgencias y consulta.
Exigen una auditoría urgente a la administración del IMSS para esclarecer el uso del presupuesto asignado a la institución. Los manifestantes piden cuentas claras a las autoridades sobre el manejo de fondos, así como una revisión a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
NO ES UNA PROTESTA A PARTE
Falta de personal y fallas en infraestructura agravan la crisis sanitaria en diversos estados como Jalisco, Chiapas, CDMX, Puebla y Oaxaca. Entre las demandas principales se incluyen el mantenimiento urgente de hospitales, el incremento de personal para reducir la sobrecarga de trabajo y revisiones salariales directas.
PIDEN QUE SE SUMEN
Llaman a otros sectores de salud a unirse a las movilizaciones para exigir un sistema público eficiente. Los contingentes hicieron un llamado a los empleados del ISSSTE e IMSS-Bienestar para sumar fuerzas ante las afectaciones operativas en la atención médica nacional.
LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO
De acuerdo con diversos medios digitales, ante la falta de información sobre los avances de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, América Barragán, enfermera general de la Sección 3 de Jalisco, convocó a una serie de bloqueos en distintas avenidas de la Ciudad de México.