Personal del IMSS se moviliza en el país ante severo desabasto médico

Trabajadores del IMSS marchan en 17 estados para protestar contra la falta de insumos médicos básicos en las clínicas y hospitales del país. La manifestación reúne a personal médico, de enfermería y áreas de apoyo, quienes denuncian que la escasez afecta directamente la atención de los pacientes.

La falta de insumos obliga al personal a poner de su bolsa para comprar artículos elementales. Médicos y enfermeros reportan que han tenido que pagar por jeringas, gasas, instrumentos de curación, jabón e insumos de limpieza para no detener el servicio en las salas de urgencias y consulta.

Exigen una auditoría urgente a la administración del IMSS para esclarecer el uso del presupuesto asignado a la institución. Los manifestantes piden cuentas claras a las autoridades sobre el manejo de fondos, así como una revisión a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

NO ES UNA PROTESTA A PARTE

Falta de personal y fallas en infraestructura agravan la crisis sanitaria en diversos estados como Jalisco, Chiapas, CDMX, Puebla y Oaxaca. Entre las demandas principales se incluyen el mantenimiento urgente de hospitales, el incremento de personal para reducir la sobrecarga de trabajo y revisiones salariales directas.