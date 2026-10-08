IMSS Coahuila promueve la autoexploración para detectar cambios en las mamas

Para favorecer la detección oportuna de alteraciones en las mamas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila promueve entre sus derechohabientes la práctica de la autoexploración, mediante la cual las mujeres pueden reconocer cambios o irregularidades que no sean habituales. Claudia Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora de Salud Pública adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), explicó que esta recomendación se fomenta de manera permanente en las unidades médicas del IMSS, particularmente entre mujeres a partir de los 20 años.

La especialista señaló que se recomienda realizar la revisión una vez al mes, preferentemente entre el séptimo y décimo día a partir del inicio de la menstruación, cuando las condiciones hormonales permiten una mejor valoración. En mujeres postmenopáusicas o con histerectomía, indicó, la autoexploración puede efectuarse el primer día de cada mes o en cualquier otro día fijo que ellas elijan.

Hernández Sandoval explicó que algunas modificaciones en las mamas forman parte de los cambios normales relacionados con el ciclo menstrual y la edad. Durante el periodo premenstrual pueden sentirse endurecidas y doloridas; durante la menstruación, congestionadas por los estímulos hormonales; mientras que en la menopausia suelen ser menos firmes y más suaves. OBSERVACIÓN Y PALPACIÓN, PARTE DE LA TÉCNICA Como primer paso, la mujer debe colocarse frente a un espejo y observar ambas mamas para identificar hundimientos, inflamación, enrojecimiento o ulceraciones en la piel, además de cambios en la dirección o retracción del pezón, modificaciones en otras áreas de la piel, variaciones en el tamaño o alteraciones en la forma. La palpación constituye otro componente importante de la técnica. De pie, frente al espejo o durante el baño, debe levantar el brazo izquierdo y colocar la mano detrás de la nuca. Con las yemas de los dedos de la mano derecha deberá revisar toda la mama izquierda, de manera firme y cuidadosa, mediante pequeños movimientos circulares desde el centro hacia el exterior.

Es necesario prestar especial atención a la zona externa de la mama, cercana a la axila, para identificar bolitas, áreas dolorosas, abultamientos o alguna consistencia diferente al resto del tejido. Al finalizar, debe presionar suavemente el pezón para observar si existe algún tipo de secreción. El mismo procedimiento se realiza posteriormente en la mama derecha. La revisión también puede efectuarse acostada boca arriba, colocando una almohada pequeña o una toalla enrollada debajo del hombro izquierdo. En esta posición, deberá colocar el brazo izquierdo detrás de la cabeza y explorar con la mano derecha toda la mama izquierda, siguiendo la misma técnica empleada de pie. Después se repite el procedimiento del lado derecho.

“Lo importante de esta técnica es aprender a conocer lo que es normal y cómo se sienten las mamas dependiendo del periodo del mes, la edad o de otras circunstancias como el embarazo”, afirmó la enfermera. Hernández Sandoval subrayó que detectar una alteración no significa necesariamente que se trate de cáncer, ya que existen diversas manifestaciones que pueden tener otras causas. Por ello, recomendó acudir a valoración médica ante cualquier cambio que resulte inusual, a fin de que el personal de salud determine si es necesario realizar estudios para descartar o confirmar algún diagnóstico.

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