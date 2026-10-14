Pide Pimentel a partidos políticos no intervenir en decisiones de la UAdeC

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, pidió a los partidos políticos mantenerse al margen de las decisiones internas de la institución, ante comentarios sobre una posible reelección y la participación de otros perfiles en el proceso. Cuestionado sobre la posibilidad de buscar un nuevo periodo al frente de la universidad, Pimentel Martínez pidió respetar los tiempos institucionales y señaló que su prioridad es concluir su actual gestión, que termina en enero.

En cuanto a la participación de otros universitarios, indicó que cualquiera que cumpla con los requisitos podrá participar en el proceso asegurando que la institución está abierta a las distintas aspiraciones. Explicó que actualmente trabaja en el cierre del Plan de Desarrollo Institucional, la preparación de las bases para el siguiente plan y la organización de su informe de actividades.

“Yo les invito a que hagamos equipo por Coahuila y pedirles a todos los partidos políticos que no se metan en las decisiones de la Universidad Autónoma de Coahuila”, señaló. Pimentel Martínez sostuvo que la UAdeC cuenta con un estatuto y mecanismos de participación para atender sus asuntos internos, por lo que insistió en que las decisiones sobre el futuro de la institución deben corresponder a sus propios integrantes.

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