Pide Pimentel a partidos políticos no intervenir en decisiones de la UAdeC

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Coahuila
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    Pide Pimentel a partidos políticos no intervenir en decisiones de la UAdeC
    El rector de la UAdeC afirmó que está enfocado en concluir su periodo al frente de la Universidad. CORTESÍA

Ante comentarios sobre una posible reelección, Octavio Pimentel Martínez pidió a los partidos políticos no intervenir en las decisiones de la UAdeC y sostuvo que corresponde a los universitarios decidir el futuro de la institución.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, pidió a los partidos políticos mantenerse al margen de las decisiones internas de la institución, ante comentarios sobre una posible reelección y la participación de otros perfiles en el proceso.

Cuestionado sobre la posibilidad de buscar un nuevo periodo al frente de la universidad, Pimentel Martínez pidió respetar los tiempos institucionales y señaló que su prioridad es concluir su actual gestión, que termina en enero.

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En cuanto a la participación de otros universitarios, indicó que cualquiera que cumpla con los requisitos podrá participar en el proceso asegurando que la institución está abierta a las distintas aspiraciones.

Explicó que actualmente trabaja en el cierre del Plan de Desarrollo Institucional, la preparación de las bases para el siguiente plan y la organización de su informe de actividades.

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“Yo les invito a que hagamos equipo por Coahuila y pedirles a todos los partidos políticos que no se metan en las decisiones de la Universidad Autónoma de Coahuila”, señaló.

Pimentel Martínez sostuvo que la UAdeC cuenta con un estatuto y mecanismos de participación para atender sus asuntos internos, por lo que insistió en que las decisiones sobre el futuro de la institución deben corresponder a sus propios integrantes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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