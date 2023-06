Piden al PRI y candidatos independientes dinero no devuelto de campañas electorales en Coahuila 2021

Durante una sesión ordinaria, el consejo general del Instituto Electoral de Coahuila aprobó un proyecto de acuerdo para requerir a un grupo de candidatos independientes y al Partido Revolucionario Institucional, retornar dinero que les sobró de sus campañas electorales y que desde el 2021 no ha sido regresado a las arcas públicas.

El proyecto de acuerdo, obedece a una resolución INE/CG232/2023 emitida por el Instituto Nacional Electoral, donde se determinaron los remanentes o el dinero sobrante que se les dio para las campañas y que después del proceso de fiscalización se identificó que no fue utilizado.

De acuerdo con el acuerdo, se trata del ex candidato independiente, Luis Crescencio Zuñiga, quien en 2021 contendió por la alcaldía de Acuña, y que quedó a deber 84 mil 397 pesos que no gastó durante su campaña y que no ha retornado.

También, los ex candidatos independientes por la alcaldía de Piedras Negras, Luis Enrique Muñoz Villarreal y Lorenzo Menera Sierra, deberán retornar a las arcas públicas 13 mil 338 pesos y 10 mil 997 pesos que no se gastaron para sus actividades de campaña del monto total que les fue otorgado.

Además, en el acuerdo también se estableció que el ex candidato independiente a la alcaldía de Matamoros, Gerardo Marentes Zamarripa, deberá retornar siete mil 873 pesos.

El monto más grande que fue requerido en este acuerdo generado por el INE, fue al PRI, quien deberá regresar un monto de 151 mil pesos que no utilizaron en sus campañas para alcaldes del 2021.

Según la titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Beatriz Rodríguez Villanueva, estos montos deberán ser retornados a la tesorería de la federación o bien a su equivalente en el ámbito local, según lo que estableció el INE.

Para ello, los excandidatos y el Revolucionario Institucional tendrán cinco días después de notificados para regresar los montos de forma voluntaria, o se podrían iniciar otros procedimientos legales para que el dinero sea regresado.

“En caso de que no efectúen el reintegro en el plazo previsto, se informará a las autoridades hacendarias para que determinen lo que en derecho proceda”, dijo la consejera.