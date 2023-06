Aprueba Congreso local reestructurar deuda de Coahuila por 36 mil 269 mdp

De igual manera, se establece el porcentaje del 100 por ciento como garantía de pago oportuno, que no incluía el Decreto de diciembre.

Desde su punto de vista, no hay información precisa y documentos suficientes que soporte la reestructura o refinanciamiento. A la fecha, se han erogado más de 25 mil mdp al servicio de la deuda, pero se debe más que cuando todo comenzó en 2010.

Finanzas, dijo, no ha explicado los beneficios reales de pasadas reestructuras y su impacto positivo para el estado, y no se han mostrado los contratos y convenios suscritos con los bancos, y cada vez que hacen refinanciamientos y reestructuras los plazos se recorren. Finanzas informa que el ahorro será de 14 mil mdp, pero no hay sustento financiero, aseguró.

Yolanda Elizondo Maltos, legisladora de la UDC, rechazó el dictamen de la reestructura o refinanciamiento de la deuda y consideró que es un desaseo legislativo, pues el documento de modificación se circuló apenas unas horas antes de su discusión y votación.

La deuda representa un peso considerable y un lastre para Coahuila y se colocan como garantía de pago hasta el 100% de las participaciones federales, y puede haber un colapso financiero. Lo que debe buscarse, es gestionar ante los tribunales una “quita” en el pago de intereses, incluso recurrir al Gobierno Federal para no embargar el futuro de los coahuilenses.