Piden hacer más accesibles los cursos de verano en Coahuila para familias con más de un hijo

La legisladora exhortó a los 38 ayuntamientos de Coahuila, al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) y a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a establecer precios accesibles en sus cursos de verano. También pidió aplicar descuentos y cuotas diferenciadas, especialmente para las familias que buscan inscribir a más de una hija o hijo.

Ante el aumento en los costos de los cursos de verano en Saltillo, que según lo documentado por VANGUARDIA pueden alcanzar hasta los 4 mil pesos por menor, la diputada local Magaly Hernández presentó un punto de acuerdo para solicitar que estas actividades sean más accesibles para la población. De acuerdo con el reporte, inscribir a dos hijos puede representar un gasto superior a la mitad del ingreso laboral promedio mensual de una familia.

En días recientes, VANGUARDIA revisó la oferta de cursos de verano en la ciudad y encontró programas de una o dos semanas con actividades deportivas, recreativas, manualidades y juegos, con costos de hasta 4 mil pesos por menor. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el ingreso laboral promedio mensual en la Zona Metropolitana de Saltillo es de 14 mil 115 pesos.

Esto significa que una familia con dos hijos tendría que destinar alrededor de 8 mil pesos únicamente para cubrir las inscripciones. La cifra equivale a cerca del 57 por ciento de ese ingreso mensual.

En la exposición de motivos, Hernández señaló que los cursos de verano representan una alternativa para que niñas, niños y adolescentes continúen aprendiendo, convivan y desarrollen habilidades mediante el deporte, el arte y la cultura durante el periodo vacacional. Añadió que, para muchas madres y padres de familia, estos espacios también funcionan como una opción de cuidado mientras cumplen con sus jornadas laborales.

AMPLIAR EL ACCESO

No obstante, la diputada advirtió que, en los últimos años, diversas familias han manifestado que los costos de estos programas son cada vez más elevados. Señaló que la situación se complica cuando deben inscribir a más de un menor.

Explicó que, ante la falta de opciones accesibles, muchas familias recurren al apoyo de otros familiares. En otros casos, llevan a sus hijos a sus centros de trabajo. Esto limita las oportunidades de participar en actividades recreativas y formativas durante el verano, además de ampliar las diferencias entre quienes pueden acceder a opciones privadas y quienes no.

Por ello, el exhorto plantea que las instituciones públicas implementen esquemas de descuentos y cuotas diferenciadas. El objetivo es ampliar la cobertura de estos programas y facilitar que un mayor número de niñas, niños y adolescentes participe en actividades que contribuyan a su desarrollo integral durante el periodo vacacional.