Líderes de las diferentes agencias de taxis en Saltillo aseguraron que no basta con que se tramite un permiso para “explotar el servicio de transporte a través de una plataforma”, sino que “es necesario verificar que se trabaje bajo las condiciones en que operan todos”.

Lo anterior tras darse a conocer que InDriver anunció que se encuentra en la etapa final del proceso de registro para obtener la licencia de operación en el estado de Coahuila.

“Se me hace difícil que tengan permisos, porque las bases de la aplicación no corresponden a lo que se solicita en la Ley de Movilidad y Transporte, no es un capricho del gremio taxista, se trata de que cumplan con la misma serie de requisitos que nosotros”, expresó Ernesto Navarro, líder de taxistas independientes.

No es que no queremos que existan, agregó, pero tomen en cuenta cuántos requisitos debemos cumplir los taxistas, por eso se exigen que nos hagan válido nuestros derechos.

Por su parte David Cortés, secretario general de Radio Taxi, señaló que aunque sería bueno que comenzaran a regularse, se apeguen a la ley para no afectar sus intereses.

“Nuestro sentir es que por lo contrario nosotros tenemos muchas reglas, desde seguros que cumplir, impuestos y una serie de pagos, mientras ellos se ponen a trabajar así de la nada, y eso nos repercute en el trabajo, nos roban lo que con mucho esfuerzo, por muchos años nos ha costado”, expresó el líder.

Agregó que si bien, se otorguen los permisos, la exigencia de requisitos sea de “piso parejo” para todos, incluso, solicitaron que cada año se realice un estudio de movilidad.

“Mire, ahorita llama a una base de taxis y ya no hay, porque gracias a las condiciones en las que somos orillados a trabajar hay muchos colegas que han abandonado sus taxis. En todo un día son hasta 500 las carreras que se pierden porque no hay taxis que quieran trabajar, y cómo si las condiciones son pésimas, se abandonan los taxis por la falta de legalidad”, agregó.