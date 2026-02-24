Piedras Negras lanza campaña masiva de esterilización de mascotas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Esterilización Animal, el director de Ecología e Imagen Urbana Municipal, Alexis González, anunció el inicio de una campaña sin precedentes que contempla 2 mil 500 esterilizaciones gratuitas durante 2026 en todos los sectores de la ciudad.

La jornada arrancó este 24 de febrero en la colonia Praderas, de Piedras Negras, donde se busca atender de manera focalizada el problema de sobrepoblación de perros callejeros. En esta primera etapa se realizarán entre 25 y 30 procedimientos diarios durante 3 semanas, lo que permitirá alcanzar hasta 500 esterilizaciones en ese periodo inicial. El objetivo es cortar el ciclo reproductivo y disminuir, en el mediano plazo, la presencia de animales en situación de calle.

González explicó que la colonia Praderas fue seleccionada por el alto número de reportes ciudadanos relacionados con la sobrepoblación canina. No obstante, pidió paciencia a la comunidad, ya que el programa se extenderá posteriormente a otras colonias mediante brigadas masivas abiertas a toda la población.

El funcionario destacó que el servicio es completamente gratuito y cuenta con el respaldo del alcalde, lo que representa un apoyo directo a las familias nigropetenses. Subrayó que la meta de 2 mil 500 esterilizaciones proyectadas para este año busca beneficiar a todos los sectores de la ciudad.

Actualmente se dispone de un quirófano móvil en operación, aunque se analiza la adquisición de una nueva unidad o la remodelación del Centro de Bienestar Animal para ampliar la cobertura y mejorar la atención a mascotas rescatadas.

Asimismo, se contempla la instalación de un incinerador o crematorio, aunque las inversiones se priorizarán según los recursos disponibles, dando preferencia a la remodelación del centro o a la unidad móvil en una primera etapa.

Las jornadas de esterilización iniciaron a las 12 del mediodía en la colonia Praderas, marcando el comienzo de una estrategia integral que busca posicionar a Piedras Negras como referente en el control responsable de la población animal y en el bienestar de las mascotas.