Aceleran acciones para recuperar empleo en la Región Norte de Coahuila

En coordinación con la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado trabaja en la atracción de inversiones y la generación de fuentes laborales en esta zona. Zogbi Castro señaló que se mantiene un diálogo constante con el sector productivo para identificar áreas de oportunidad y facilitar la llegada de nuevos proyectos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría del Trabajo de Coahuila intensificó las acciones para acelerar la recuperación del empleo, con especial atención en la Región Norte, tras el estancamiento económico registrado durante 2025, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

De acuerdo con la funcionaria, estas acciones también buscan generar condiciones para la estabilidad y crecimiento de las empresas que ya operan en la región.

Como parte de la estrategia, indicó que se fortalecieron los programas de capacitación y autoempleo dirigidos a personas que buscan reincorporarse al mercado laboral o iniciar un proyecto propio.

A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), los participantes pueden obtener certificaciones con validez oficial, con el objetivo de ampliar sus posibilidades de acceder a una vacante o emprender una actividad productiva.

Zogbi Castro adelantó que antes de que concluya 2026 podrían anunciarse nuevas oportunidades laborales y aperturas de negocios, derivadas de inversiones que actualmente se encuentran en proceso de negociación para la Región Norte.