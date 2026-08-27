Refuerzan vigilancia en Piedras Negras y región norte tras balacera en Candela, Coahuila

El funcionario señaló que la situación en Piedras Negras y los municipios de la región permanece en calma, pero explicó que los protocolos de seguridad establecen el incremento de recorridos y personal cuando ocurre un hecho violento que pudiera representar un riesgo para otras zonas del estado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado reforzó la vigilancia en Piedras Negras y la región norte de Coahuila después del enfrentamiento registrado el lunes, en Candela, con un despliegue coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales, informó el delegado de la FGE en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

Rodríguez Ríos indicó que la estrategia no se limita a la frontera, sino que contempla puntos considerados estratégicos en distintas regiones para prevenir el desplazamiento o ingreso de grupos delictivos. Precisó que las acciones son de carácter preventivo y no obedecen a una amenaza directa contra la población del Norte.

El reforzamiento se produce luego del enfrentamiento ocurrido la madrugada del martes en una zona de brechas cercana a Candela, en los límites con Nuevo León. De acuerdo con información de la Fiscalía, elementos estatales detectaron un vehículo sospechoso y, al intentar detenerlo, sus ocupantes dispararon contra las unidades policiales.

El saldo fue de dos civiles armados muertos y un policía estatal fallecido posteriormente en un hospital de Monclova. El agente fue identificado como Mauro Flores Rodríguez, quien contaba con más de una década de servicio. En el lugar fueron aseguradas dos armas largas, un vehículo y ponchallantas.

Tras el enfrentamiento, autoridades estatales y federales reforzaron los límites con Nuevo León mediante recorridos terrestres y vigilancia aérea. También se mantiene la búsqueda de una posible tercera persona que habría escapado del vehículo después del intercambio de disparos.