Acercan atención dental a familias desde Casa de Gestoría en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios de salud bucal y atender las necesidades prioritarias de las familias en Piedras Negras, se retomaron las jornadas de atención odontológica en la Casa de Gestoría del diputado local por el Distrito 02, Guillermo “Memo” Ruiz.

Sergio Morales Maus, coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que estas brigadas ofrecen consultas de valoración, elaboración de planes de tratamiento, limpiezas dentales y extracciones simples. Asimismo, detalló que los casos que requieren procedimientos especializados son canalizados a consultorios dentales o centros de salud.