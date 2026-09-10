Acercan atención dental a familias desde Casa de Gestoría en Piedras Negras
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Las jornadas brindan valoraciones, limpiezas y extracciones simples; en cada edición se atiende a un promedio de entre 20 y 30 pacientes
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios de salud bucal y atender las necesidades prioritarias de las familias en Piedras Negras, se retomaron las jornadas de atención odontológica en la Casa de Gestoría del diputado local por el Distrito 02, Guillermo “Memo” Ruiz.
Sergio Morales Maus, coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que estas brigadas ofrecen consultas de valoración, elaboración de planes de tratamiento, limpiezas dentales y extracciones simples. Asimismo, detalló que los casos que requieren procedimientos especializados son canalizados a consultorios dentales o centros de salud.
El funcionario destacó la importancia de mantener este tipo de acciones de cercanía, las cuales, señaló, permiten un contacto directo con la población que acude a la Casa de Gestoría en busca de apoyo médico y clínico.
Indicó que en cada jornada se logra atender a un promedio de entre 20 y 30 pacientes, quienes no solo reciben diagnóstico y orientación, sino también la canalización correspondiente en caso de requerir intervenciones que superen la capacidad operativa de la brigada.
Morales Maus adelantó que ya se contempla una nueva edición de estas actividades dentro de una o dos semanas. Explicó que las jornadas se realizan habitualmente los viernes con la intención de dar continuidad a los servicios de salud bucal dirigidos a la comunidad.