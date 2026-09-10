Fallece Víctor Guadarrama, reconocido benefactor de Villa de Fuente, en Piedras Negras

Además de su trayectoria en la construcción, Guadarrama Jasso tuvo una participación activa en la gestión de obras y servicios para Villa de Fuente, donde se desempeñó como presidente e integrante del comité promejoras del sector.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Víctor Guadarrama Jasso, reconocido constructor de Piedras Negras y uno de los principales impulsores de mejoras para el sector Villa de Fuente, falleció a los 88 años de edad, informaron sus familiares.

Desde esa organización vecinal participó en gestiones orientadas a atender necesidades de la comunidad y mejorar las condiciones de uno de los sectores tradicionales de Piedras Negras.

El empresario y gestor social murió en un hospital de San Antonio, Texas, donde permanecía internado desde hacía varios días debido a complicaciones de salud que requirieron su intubación.

Su fallecimiento generó muestras de reconocimiento entre personas que conocieron su trayectoria tanto en el ámbito de la construcción como en las actividades comunitarias que desarrolló durante años en Villa de Fuente.

PREPARAN SERVICIOS FUNERARIOS

Los servicios funerarios de Víctor Guadarrama Jasso comenzarán este viernes 11 de septiembre a las 9:00 horas en Funerales Socorro, en Piedras Negras.

A las 15:00 horas se celebrará una misa por su eterno descanso en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Villa de Fuente, sector al que estuvo ligado durante buena parte de su actividad como gestor comunitario.

Después de la ceremonia religiosa, el cortejo se trasladará al Panteón Santo Cristo, donde se realizará su sepultura.

Con su muerte, Villa de Fuente pierde a uno de los vecinos que durante años participó en la gestión de acciones y obras para atender las necesidades del sector, mientras que en Piedras Negras será recordado también por su trayectoria dentro de la construcción.