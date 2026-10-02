Acordeón y arte: el semillero musical que transforma las colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En colonias de Piedras Negras, el sonido del acordeón se ha convertido en una alternativa de formación para la niñez. A través de la Casa de las Artes, el taller de música norteña cumple cinco años como un semillero que acerca el instrumento a las familias de los sectores populares. Timoteo Valtierra Ruiz, instructor de acordeón, señaló que la iniciativa nació para cubrir un vacío en la enseñanza de un instrumento arraigado en la cultura del norte, pero sin espacios de instrucción accesibles.

“Ha sido muy gratificante ver cómo tanto niñas como niños llegan con la ilusión de aprender sus primeras notas. El acordeón requiere coordinación, oído y mucha paciencia, y ver el entusiasmo con el que ensayan todos los días demuestra que el talento no tiene género ni edad, solo necesita una oportunidad para florecer”, dijo. El proceso de aprendizaje, explicó, combina la teoría musical con la práctica de un repertorio tradicional. Eso ha permitido a los estudiantes desarrollar destrezas cognitivas, disciplina de estudio y autoestima al interpretar sus primeras melodías completas. Los alumnos participan además en festivales, brigadas y eventos culturales en distintas colonias.

Para Valtierra, la enseñanza del acordeón también cumple una función social. “Cuando un niño o un joven toma un instrumento, su mente y su tiempo se enfocan en algo constructivo. La música les da un sentido de pertenencia, los aleja de conductas de riesgo y les demuestra que con esfuerzo pueden alcanzar cualquier meta que se propongan”, señaló el docente, quien reconoció el respaldo del gobierno municipal para mantener el equipamiento y los espacios. El instructor hizo un llamado a los padres de familia para integrar a sus hijos a la oferta de la Casa de las Artes, que incluye guitarra, canto, baile, pintura y apreciación musical, además del acordeón.