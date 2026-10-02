Hallan a tres migrantes ocultos en tráiler durante revisión en Allende

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Piedras Negras
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    Hallan a tres migrantes ocultos en tráiler durante revisión en Allende
    El tráiler y su operador fueron trasladados a las instalaciones de la FGR en Piedras Negras para continuar con las investigaciones. REDES SOCIALES

El tractocamión fue sometido a una inspección en la antigua garita del kilómetro 53, donde elementos del Ejército Mexicano aseguraron la unidad

ALLENDE, COAH.- Un tractocamión fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano luego de que durante una inspección en la carretera federal 57 fueran localizadas tres personas migrantes ocultas en el camarote de la unidad.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles 1 de octubre en el punto de revisión instalado en la antigua garita del kilómetro 53, en el municipio de Allende, donde personal militar mantenía labores de vigilancia sobre los vehículos que transitaban por esta vía.

La unidad revisada correspondía a un tractocamión con caja seca, identificado con el número económico R161 y perteneciente a la empresa Transportes Primero de Mayo.

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Como parte de la inspección, los militares utilizaron equipo de rayos gamma y un binomio canino especializado en la detección de narcóticos. Fue durante este procedimiento cuando detectaron irregularidades en la unidad y posteriormente localizaron a tres personas escondidas en el área destinada para el descanso del operador.

Ante el hallazgo, los elementos militares aseguraron el tractocamión y procedieron con el traslado tanto de la unidad como del conductor a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Piedras Negras.

La autoridad federal quedó a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que eran trasladadas las tres personas, así como determinar la situación jurídica del operador del tractocamión.

El aseguramiento ocurre después de que otro vehículo perteneciente a la misma empresa fuera detenido días atrás. En aquella ocasión, autoridades localizaron alrededor de ocho kilogramos de una sustancia identificada preliminarmente como cristal o metanfetamina, en una unidad que presuntamente había salido de Monclova.

Será la autoridad federal la encargada de determinar si existe alguna relación entre ambos casos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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