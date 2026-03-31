Activan cerco sanitario por caso sospechoso de rickettsia en Piedras Negras

De acuerdo con información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria 01, la paciente acudió a consulta médica luego de presentar malestares como fiebre, dolor corporal y dolor abdominal. Durante la valoración, también refirió la presencia de garrapatas en las inmediaciones de su vivienda, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un caso sospechoso de rickettsiosis encendió la alerta sanitaria en Piedras Negras , donde personal de salud desplegó un cerco preventivo en la colonia Bravo tras la detección de una paciente con síntomas compatibles con esta enfermedad transmitida por garrapatas.

Aunque no se confirmó una mordedura directa del vector, el caso fue clasificado como sospechoso, por lo que se inició tratamiento médico de manera preventiva. La paciente permanece en su domicilio bajo manejo ambulatorio y no ha requerido hospitalización, según se informó.

En respuesta, brigadas de control sanitario implementaron un operativo en la zona, el cual incluyó la fumigación de viviendas y espacios públicos cercanos al domicilio de la persona afectada. Estas acciones buscan reducir la presencia de garrapatas y evitar posibles contagios en el sector.

El despliegue se realizó durante la mañana del lunes en varias calles del sector, donde se reforzaron las acciones de control del vector. Las autoridades indicaron que, aunque la probabilidad de que el caso resulte positivo es considerada baja debido a la falta de evidencia de picadura, se optó por aplicar medidas preventivas.

Hasta la semana previa, no se tenían registros confirmados de rickettsia en esta jurisdicción. Sin embargo, a nivel estatal se reportaban cuatro casos confirmados, de los cuales tres habían derivado en fallecimientos, lo que mantiene la vigilancia activa ante cualquier posible brote.

El caso permanece bajo observación mientras continúan las acciones sanitarias en la zona, en un intento por contener cualquier riesgo relacionado con la presencia del vector en áreas habitacionales.

(Con información de La Rancherita del Aire)