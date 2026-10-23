Acuña: muere taxista tras volcadura en carretera a la Presa de la Amistad

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Piedras Negras
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    Acuña: muere taxista tras volcadura en carretera a la Presa de la Amistad
    Un Chevrolet Beat modelo 2021, utilizado como taxi, volcó tras ser impactado por un Hyundai Sonata en la carretera a la Presa de la Amistad. REDES SOCIALES

El trabajador del volante permanecía hospitalizado desde el miércoles, cuando su Chevrolet Beat fue impactado por un Hyundai Sonata; el caso continúa bajo investigación ministerial

ACUÑA, COAH.- Luego de permanecer hospitalizado en estado grave, Alonso ¨N¨, de 57 años, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente vial ocurrido la mañana del miércoles en la carretera que conecta Ciudad Acuña con la Presa de la Amistad.

La Delegación Norte II de la Fiscalía General del Estado confirmó el deceso del trabajador del volante durante la noche del jueves, tras el deterioro de su estado de salud.

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El accidente ocurrió cuando el Chevrolet Beat modelo 2021, utilizado como taxi y conducido por Alonso, fue impactado por un Hyundai Sonata modelo 2011. La colisión provocó que la unidad de transporte público volcara sobre la carretera.

Tras el percance, el taxista fue trasladado de urgencia a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresó con un diagnóstico grave por traumatismo craneoencefálico. Pese a la atención médica recibida, no logró recuperarse de las lesiones.

Por su parte, el conductor del Hyundai, identificado como José Antonio “N”, de 18 años, permanecía a disposición del Ministerio Público especializado en asuntos viales, mientras se desarrollaban las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

Con el fallecimiento del taxista, la Fiscalía deberá determinar la situación jurídica del joven conductor conforme a los resultados de las indagatorias, ante la posible reclasificación del caso por la muerte derivada del accidente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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