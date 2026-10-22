Apuñalan a dueño de negocio Chicharrones Reta durante robo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- José Luis Reta Delgado, de 72 años y propietario de Chicharrones Reta, fue herido con un arma blanca durante un robo en su domicilio la mañana del jueves 22 de octubre. El ataque ocurrió en la colonia Tierra y Esperanza, de Piedras Negras, y obligó a trasladarlo a un hospital. El inmueble donde vive el comerciante y opera su negocio se ubica sobre la calle Michoacán, en las inmediaciones del Par Vial Román Cepeda. Los primeros reportes señalaron que fue agredido dentro de la propiedad y despojado de dinero en efectivo.

La movilización comenzó con un aviso sobre una persona lesionada. Agentes de Investigación Criminal acudieron al lugar y confirmaron que el hombre presentaba heridas ocasionadas con un arma blanca. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó posteriormente que fue posible recabar la declaración de José Luis para obtener datos sobre los presuntos responsables, mientras continuaba bajo atención médica. En entrevista proporcionada sobre el caso, el funcionario explicó que la víctima señaló la participación de al menos dos hombres, quienes ingresaron al sitio donde se encontraba y lo lesionaron para quitarle el dinero. “La persona refiere que al menos dos personas del sexo masculino habían ingresado ahí al lugar en donde él se encontraba”, indicó al describir el testimonio inicial del afectado. El fiscal general instruyó iniciar la carpeta de investigación. Entre las diligencias se encuentran las entrevistas correspondientes y la búsqueda de videograbaciones de cámaras de viviendas y negocios que pudieran aportar elementos para identificar a los participantes.

La investigación también contempla incorporar el certificado de lesiones del médico legista. Al momento de la declaración inicial, los agentes estaban a la espera de ese documento para integrar la valoración médica al expediente. El testimonio del comerciante y los posibles registros de videovigilancia forman parte de las actuaciones encaminadas a reconstruir el ingreso de los agresores al inmueble y esclarecer el robo.

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