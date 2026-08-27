Adolescente de 16 años presuntamente hiere con navaja a mujer en Piedras Negras; queda con herida en un pulmón

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Piedras Negras
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    Adolescente de 16 años presuntamente hiere con navaja a mujer en Piedras Negras; queda con herida en un pulmón
    La víctima tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica para atender la herida. ESPECIAL

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad de la lesión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 30 años resultó con graves lesiones durante una riña registrada al interior de un domicilio de la colonia Villas del Carmen, donde presuntamente fue atacada con una navaja por una adolescente de 16 años.

Karina “N”, como fue identificada la víctima, acudió a un domicilio ubicado en la calle Capricho, luego de que su expareja, Carlos “N”, la citara para una conversación.

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Al arribar al lugar se dirigió hacia una de las habitaciones, se encontró con la actual pareja del hombre y la hija de esta, una adolescente de 16 años.

El informe de las autoridades señala que el encuentro derivó en una confrontación física entre las mujeres. Durante el altercado, la adolescente presuntamente intervino y utilizó una navaja para lesionar a Karina en el tórax.

La herida comprometió uno de sus pulmones, por lo que la mujer requirió atención médica de emergencia y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/adulto-mayor-llega-sin-vida-al-issste-de-piedras-negras-IG23079980

Respecto a la presunta agresora, las autoridades señalaron que, pese a tener 16 años, se encuentra dentro del rango de edad contemplado por la legislación para quedar a disposición de las instancias correspondientes, por lo que será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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