Adolescente de 16 años presuntamente hiere con navaja a mujer en Piedras Negras; queda con herida en un pulmón

Karina “N”, como fue identificada la víctima, acudió a un domicilio ubicado en la calle Capricho, luego de que su expareja, Carlos “N”, la citara para una conversación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 30 años resultó con graves lesiones durante una riña registrada al interior de un domicilio de la colonia Villas del Carmen , donde presuntamente fue atacada con una navaja por una adolescente de 16 años.

Al arribar al lugar se dirigió hacia una de las habitaciones, se encontró con la actual pareja del hombre y la hija de esta, una adolescente de 16 años.

El informe de las autoridades señala que el encuentro derivó en una confrontación física entre las mujeres. Durante el altercado, la adolescente presuntamente intervino y utilizó una navaja para lesionar a Karina en el tórax.

La herida comprometió uno de sus pulmones, por lo que la mujer requirió atención médica de emergencia y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión y deslindar responsabilidades.